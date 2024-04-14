Події

05:48 14.04.2024

Рада Безпеки ООН 14 квітня збереться на екстрене засідання щодо Ірану

1 хв читати
Рада Безпеки ООН 14 квітня збереться на екстрене засідання щодо Ірану

 Екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з безпрецедентною ракетною і безпілотною атакою Ірану на Ізраїль відбудеться в неділю, 14 квітня, повідомляє Le Monde.

"Ми маємо намір провести засідання о 16:00 (23:00 за Гринвічем) 14 квітня", - зазначили в дипломатичному представництві Мальти, яка головує в РБ ООН.

Раніше посол Ізраїлю в ООН, Гілад Ердан звернувся до Ради Безпеки ООН із проханням провести екстрене засідання для засудження нападу Ірану.

Посол закликав Раду безпеки "використовувати всі засоби для вжиття конкретних заходів проти Ірану" і визнати Корпус вартових ісламської революції "терористичною організацією".

"Я надіслав термінового листа голові Ради Безпеки Ванессі Фразьє. Я закликав Раду провести екстрене засідання і зажадав, щоб вони засудили напад Ірану на Ізраїль і визнали Корпус вартових іранської революції терористичною організацією. Напад Ірану являє собою серйозну загрозу глобальному миру і безпеці, і я очікую, що Рада буде використовувати всі засоби для вжиття конкретних заходів проти Ірану", - написав він у соцмережі X.

Теги: #оон #іран #ізраіль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:20 14.04.2024
Іран випустив по Ізраїлю понад 200 безпілотників і ракет, більшість із них перехоплено системою ПРО Arrow - ЦАХАЛ

Іран випустив по Ізраїлю понад 200 безпілотників і ракет, більшість із них перехоплено системою ПРО Arrow - ЦАХАЛ

03:38 14.04.2024
Байден: Наша прихильність безпеці Ізраїлю від загроз з боку Ірану - непохитна

Байден: Наша прихильність безпеці Ізраїлю від загроз з боку Ірану - непохитна

02:32 14.04.2024
У багатьох регіонах Ізраїлю і на Західному Березі зафіксовано вибухи в небі, ймовірно, працював "Залізний купол" - ЗМІ

У багатьох регіонах Ізраїлю і на Західному Березі зафіксовано вибухи в небі, ймовірно, працював "Залізний купол" - ЗМІ

01:44 14.04.2024
Понад 100 іранських дронів було перехоплено США і Великою Британією за межами Ізраїлю - ЗМІ

Понад 100 іранських дронів було перехоплено США і Великою Британією за межами Ізраїлю - ЗМІ

01:05 14.04.2024
Іран випустив по Ізраїлю першу хвилю балістичних ракет - ЗМІ

Іран випустив по Ізраїлю першу хвилю балістичних ракет - ЗМІ

00:28 14.04.2024
США очікують, що Іран атакуватиме Ізраїль, запустивши понад 100 БпЛА, десятки крилатих і балістичних ракет - ЗМІ

США очікують, що Іран атакуватиме Ізраїль, запустивши понад 100 БпЛА, десятки крилатих і балістичних ракет - ЗМІ

23:53 13.04.2024
ЦАХАЛ відстежує всі безпілотники, запущені по Ізраїлю з Ірану - ЗМІ

ЦАХАЛ відстежує всі безпілотники, запущені по Ізраїлю з Ірану - ЗМІ

23:10 13.04.2024
Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану і відповість тим самим - Нетаньяху

Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану і відповість тим самим - Нетаньяху

22:36 13.04.2024
Йорданія закриває повітряний простір через загрозу ударів по Ізраїлю з боку Ірану - ЗМІ

Йорданія закриває повітряний простір через загрозу ударів по Ізраїлю з боку Ірану - ЗМІ

14:47 13.04.2024
Іранські військові повідомили, що захопили пов'язаний з Ізраїлем контейнеровоз

Іранські військові повідомили, що захопили пов'язаний з Ізраїлем контейнеровоз

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти обстріляли село на Харківщині, загинули два мирні жителі

За добу Силами оборони ліквідовано 890 окупантів, загальні втрати ворога перевищили 453 тис. особового складу

Силами оборони вночі знищено десять із десяти ударних БПЛА на території Харківської області

Іран випустив по Ізраїлю першу хвилю балістичних ракет - ЗМІ

Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану і відповість тим самим - Нетаньяху

ОСТАННЄ

У Херсонській області за добу через обстріли п’ять жителів дістали поранення, є влучання у припортову інфраструктуру

РФ тримає в Чорному морі один корабель і в Середземному два носії "Калібрів" із загальним залпом до 24 ракет

Окупанти обстріляли село на Харківщині, загинули два мирні жителі

За добу Силами оборони ліквідовано 890 окупантів, загальні втрати ворога перевищили 453 тис. особового складу

Ціллю нічної ворожої атаки на Харків була критична інфраструктура

Олещук подякував українським льотчикам за результативний удар по ворожому об'єкту в Луганській області

Українські ракетники уразили два райони зосередження окупантів і два засоби ППО противника

За добу відбулося 76 бойових зіткнень, половина з них була на бахмутському напрямку

Силами оборони вночі знищено десять із десяти ударних БПЛА на території Харківської області

Російські війська за добу завдали по Україні одного ракетного і понад 100 авіаударів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА