Рада Безпеки ООН 14 квітня збереться на екстрене засідання щодо Ірану

Екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з безпрецедентною ракетною і безпілотною атакою Ірану на Ізраїль відбудеться в неділю, 14 квітня, повідомляє Le Monde.

"Ми маємо намір провести засідання о 16:00 (23:00 за Гринвічем) 14 квітня", - зазначили в дипломатичному представництві Мальти, яка головує в РБ ООН.

Раніше посол Ізраїлю в ООН, Гілад Ердан звернувся до Ради Безпеки ООН із проханням провести екстрене засідання для засудження нападу Ірану.

Посол закликав Раду безпеки "використовувати всі засоби для вжиття конкретних заходів проти Ірану" і визнати Корпус вартових ісламської революції "терористичною організацією".

"Я надіслав термінового листа голові Ради Безпеки Ванессі Фразьє. Я закликав Раду провести екстрене засідання і зажадав, щоб вони засудили напад Ірану на Ізраїль і визнали Корпус вартових іранської революції терористичною організацією. Напад Ірану являє собою серйозну загрозу глобальному миру і безпеці, і я очікую, що Рада буде використовувати всі засоби для вжиття конкретних заходів проти Ірану", - написав він у соцмережі X.