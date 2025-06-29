ЦАХАЛ заявив про ліквідацію в Газі одного із засновників військового крила ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю заявила, що ліквідувала у Газі одного із засновників військового крила ХАМАСу Хахама Мухаммеда Аль-Іссу.

ЦАХАЛ стверджує, що Аль-Ісса був одним з останніх високопоставлених членів ХАМАСу, що залишилися в Газі. Ізраїльські військові також заявили, що Аль-Ісса відіграв значну роль у плануванні та здійсненні нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, під час яких бойовики ХАМАСу вбили понад 1200 людей і взяли в заручники понад 250 людей.

Військові також заявили, що Аль-Ісса працював над відновленням структур ХАМАСу, які були пошкоджені під час війни.