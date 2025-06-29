Інтерфакс-Україна
Події
10:46 29.06.2025

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію в Газі одного із засновників військового крила ХАМАС

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Армія оборони Ізраїлю заявила, що ліквідувала у Газі одного із засновників військового крила ХАМАСу Хахама Мухаммеда Аль-Іссу.

ЦАХАЛ стверджує, що Аль-Ісса був одним з останніх високопоставлених членів ХАМАСу, що залишилися в Газі. Ізраїльські військові також заявили, що Аль-Ісса відіграв значну роль у плануванні та здійсненні нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, під час яких бойовики ХАМАСу вбили понад 1200 людей і взяли в заручники понад 250 людей.

Військові також заявили, що Аль-Ісса працював над відновленням структур ХАМАСу, які були пошкоджені під час війни.

Теги: #цахал #аль_ісса #ліквідація #хамас

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