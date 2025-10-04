В Україну повернулась 17-річна українка, яка була заручницею у батька в Секторі Газа

В рамках виїзду групи громадян України з Сектору Газа цього тижня вдалось організувати виїзд 17-річної українки Саміри. Як повідомляє видання objective.tv, дівчина повернулась до матері, харків’янки Олени Єльміної.



«Влітку 2013 року вже колишній чоловік Олени, громадянин Палестини, вивіз обманом трьох дітей до Сектора Гази нібито попрощатися з хворими бабою та дідом. І залишився там з ними. Олена не звернулася до юристів, виграла судові справи в усіх інстанціях – аж до міжнародного суду. І вердикт був остаточний: колишній чоловік мав повернути їй дітей. Але на території Сектора Гази рішень ані міжнародного, ані тим більше українського суду не виконали. Однак після масового теракту, влаштованого терористами ХАМАС у Ізраїлі 7 жовтня 2023 року, на території Сектора Гази знову спалахнула війна. Просидівши кілька місяців під обстрілами та без нормального харчування, колишній чоловік Олени раптом погодився повернути їй дітей, яких не міг прогодувати», - йдеться в публікації.



Завдяки сприянню посла України Євгена Корнійчука трьох дітей - Жамаль, Ахмед і Саміра Алабадла 10 січня потрапили до списку на евакуацію.



«Усіх осіб зі списків на евакуацію ретельно перевірили військові розвідки Ізраїлю та Єгипту. І всім трьом дали «добро» на вихід з Гази. Але напередодні дати виходу з Гази батько раптом передумав відпускати з синами 15-річну доньку. У середині серпня 2025 року Олена отримала лист від посольства України в Ізраїлі, де просили вказати всіх тих, хто хотів би евакуюватися з Гази, куди внесла імʼя доньки», - зазначає видання.



29 вересня 17-річна дівчина нарешті змогла вирушити до матері та братів. Загалом у той день з Гази евакуювали 57 людей, повідомило Посольство України в Ізраїлі.