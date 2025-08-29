Інтерфакс-Україна
14:38 29.08.2025

Ізраїль відмовляється від гуманітарних пауз у Газі

У місті Газа більше не будуть застосовуватися денні гуманітарні паузи для доставки допомоги населенню, заявила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

"Відповідно до оцінки ситуації та розпоряджень політичного керівництва, починаючи з сьогоднішнього дня (п'ятниця), з 10:00 за місцевим часом локальна тактична пауза у військовій активності більше не поширюється на район міста Газа, який є небезпечною зоною бойових дій", - йдеться в повідомленні, опублікованому в п'ятницю в telegram-каналі ЦАХАЛ.

Разом з тим, зазначається в повідомленні, "ЦАХАЛ продовжить підтримувати гуманітарні зусилля поряд з триваючими маневрами і наступальними операціями проти терористичних організацій в секторі Газа для захисту держави Ізраїль".

За даними близькосхідних ЗМІ, раніше Ізраїль припиняв бойові дії з 10 ранку до 8 вечора, щоб забезпечити доступ продовольства і гуманітарної допомоги населенню.

Так звані "локальні тактичні паузи" діяли в Газі, Дейр-ель-Баласі і Муасі, де знаходяться переміщені особи.

ЦАХАЛ неодноразово закликав жителів міста Газа і північної частини анклаву евакуюватися напередодні запланованої наступальної операції ЦАХАЛ по захопленню міста і знищенню опорних пунктів угруповання ХАМАС, що залишилися.

Раніше представник ЦАХАЛ Авіхай Адраї заявив, що евакуація з міста Газа стала "неминучою".

8 серпня канцелярія прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу підтвердила, що кабінет безпеки схвалив його план щодо встановлення контролю над містом Газа ізраїльською армією. Ці плани викликали критику як всередині Ізраїлю, так і за кордоном.

