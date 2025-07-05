Інтерфакс-Україна
Події
02:46 05.07.2025

Ізраїль заявив про контроль над близько 65% території сектора Гази

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що внаслідок посилення військових операцій у секторі Гази ізраїльським силам вдалося встановити контроль над близько 65% території анклаву, повідомляє The Times of Israel.

Впродовж останнього тижня ізраїльські військові ліквідували понад 100 бойовиків ХАМАСу, серед яких був і високопоставлений командир Хакема аль-Ісса.

З початку війни 7 жовтня 2023 року, після нападу ХАМАСу на Ізраїль, ізраїльські військово-повітряні сили завдали ударів по більш ніж 7500 об’єктах угруповання. Серед уражених цілей — тунелі, склади зброї та ракетні установки.

За заявами ізраїльських військових, операція триватиме до повного досягнення поставлених військових цілей.

Джерело: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/idf-says-it-holds-operational-control-over-around-65-of-gaza/

Теги: #цахал #ізраїль #тереторії #гази #сектор

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