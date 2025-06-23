Інтерфакс-Україна
Події
13:29 23.06.2025

У ЦАХАЛ заявляють, що завдали удару по штаб-квартирі КВІР

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зраїльські військові в понеділок завдали удару по штаб-квартирі Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), повідомляє The Times of Israel із посиланням на представника Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) бригадного генерала Еффі Дефріна.

Зі свого боку газета "Гаарец" із посиланням на джерела пише, що Ізраїль також атакував будівлі низки іранських державних ЗМІ, а також адміністративні установи на території комплексу в'язниці Евін у Тегерані.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що ізраїльська армія "завдає ударів із безпрецедентною силою по цілям, що мають стосунок до режиму і репресій, у центрі Тегерана".

У ніч на 13 червня Ізраїль завдав масованих ударів по Ірану. Заявлена мета операції - звести нанівець роботу Тегерана над ядерною програмою. У відповідь іранська сторона почала завдавати ударів по ізраїльській території. Обмін ударами триває.

У ніч на неділю США завдали ударів по Натанзу, Фордо та Ісфахану в Ірані.

Теги: #цахал #квір #удар

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