ЦАХАЛ заявляє про знищення за ніч третини ракетних установок Ірану, ліквідацію керівників розвідки КВІР

Ізраїльські військові стверджують, що знищили за минулу ніч понад 120 ракетних установок в Ірані, що становить приблизно третину від усіх пускових установок класу "земля-земля" в розпорядженні Тегерана, повідомляє в понеділок портал Ynet.

"Вночі ми завершили масштабний удар по декількох цілях у центрі Ірану (...), атакували та знищили понад 120 пускових установок, що становить третину всіх установок із ракетами класу "земля-земля", які перебувають у розпорядженні іранського режиму", - передає Ynet слова із заяви прессекретаря Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніеля Хагарі.

Хагарі додав, що внаслідок ізраїльської атаки Іран встиг запустити вночі лише половину ракет із запланованої кількості.

Крім того, у ЦАХАЛ підтвердили ліквідацію глави розвідувального підрозділу Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Мохаммада Хаземі, його заступника Мохаммада Хасана Мохакекі, главу розвідки спецпідрозділу КВІР "Аль-Кудс" Мохсена Бакері та його заступника Абу аль-Фазла Ніхої.

У ніч на 13 червня Ізраїль завдав масованих ударів по Ірану. Заявлена мета операції - звести нанівець роботу Тегерана над ядерною програмою. У відповідь іранська сторона почала завдавати ударів по ізраїльській території. Обмін ударами продовжився в суботу та неділю.