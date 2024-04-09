Події

05:56 09.04.2024

У Газу в'їхало понад 400 вантажівок із гуманітарною допомогою - ЦАХАЛ

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У Газу в'їхало понад 400 вантажівок із гуманітарною допомогою - ЦАХАЛ

У Сектор Газа в'їхала найбільша кількість вантажівок із гуманітарною допомогою з початку війни, повідомили в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у понеділок увечері.

"Сьогодні (у понеділок) через прикордонні переходи Керем-Шалом і Ніцана пройшло 419 вантажівок із гуманітарною допомогою. У рамках гуманітарної акції сьогодні на територію Сектора Гази з повітря доставили приблизно 258 пакунків із продовольством", - зазначено в повідомленні, опублікованому в Телеграм-каналі.

Крім того, повідомляється, що в неділю Управління координації та зв'язку в Секторі Газа спільно з Південним командуванням ЦАХАЛу координувало в'їзд 29 вантажівок із гуманітарною допомогою в північну частину Сектора Газа.

ЦАХАЛ також заявляє, що "продовжить свої зусилля зі сприяння доправленню гуманітарної допомоги до Сектора Гази сушею, повітрям і морем відповідно до міжнародного права".
 

Теги: #газа #гуманітарна_допомога #ізраіль

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