МЗС України привітало звільнення останніх ізраїльських заручників, утримуваних ХАМАС

Міністерство закордонних справ України привітало звільнення останньої групи ізраїльських заручників, яких понад два роки утримувало угруповання ХАМАС у Секторі Газа.

В українському зовнішньополітичному відомстві засудили тероризм у будь-яких його проявах і наголосили на неприпустимості утримання цивільних осіб як заручників. За оцінкою МЗС, "Переконані, що звільнення заручників має стати першим важливим кроком у досягненні остаточних домовленостей з врегулювання близькосхідного конфлікту", - йдеться в коментарі.

У відомстві також підтвердили підтримку міжнародних зусиль, спрямованих на встановлення справедливого і тривалого миру на Близькому Сході. Зокрема, відзначається роль миротворчих зусиль президента США Дональда Трампа та внесок усіх країн, які підтримали реалізацію цієї угоди.

"Саме така дипломатія сили та рішучості здатна завершувати війни та відновлювати мир. Ми сподіваємося, що й у випадку російської війни проти України може бути застосований достатній міжнародний тиск на державу-агресора Росію задля припинення вбивств і відновлення безпеки та миру для нашої держави та всієї Європи", – підкреслили у МЗС.

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/komentar-mzs-shchodo-zvilnennya-zaruchnikiv-utrimuvanih-u-sektori-gaza