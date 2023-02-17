Події

13:25 17.02.2023

В.о. гуманітарного координатора ООН в Україні закликає докладати максимум зусиль для захисту цивільної інфраструктури від обстрілу

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В. о. гуманітарного координатора Метью Голлінгворт Управління ООН з координації гуманітарних питань закликав докладати постійних зусиль для захисту цивільної інфраструктури, зокрема закладів гуманітарної допомоги та охорони здоров'я.

З такою заявою він виступив через випадки пошкодження внаслідок обстрілу гуманітарних закладів в Україні, текст якої передано у розпорядження агентства "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

У документі наведено декілька фактів пошкодження таких закладів унаслідок обстрілів, зокрема склад української неурядової організації (НУО) "Проліска" у місті Часів Яр у Донецькій області. "Приміщення використовували як хаб, де сама організація та інші партнери, зокрема агентства ООН, розміщували допомогу, щоб доставити її людям, які страждають від інтенсивних бойових дій у Бахмуті, Авдіївці та інших прифронтових громадах. Це також центр, де цивільне населення Часового Яру отримувало гуманітарну допомогу. На щастя, ніхто не постраждав", - ідеться у заяві.

Як зазначається у заяві Голлінгворта, "це вже третій випадок лише за останні два дні, коли постраждали приміщення, які використовували для розподілу гуманітарної допомоги. За день до цього ударом був уражений склад в українському НВО "Тарілка" у м. Херсоні, де постраждав гуманітарний працівник. Унаслідок інциденту постраждали логістичні можливості НУО "Тарілка" та інших організацій, які надають підтримку у прифронтових громадах Херсонської області. Того самого дня обстріл пошкодив приміщення, яке використовували різні групи з надання допомоги в Костянтинівці Донецької області".

"Ми також продовжуємо отримувати повідомлення, які викликають занепокоєння, що з обох боків лінії фронту будинки, школи та лікарні регулярно потрапляють під обстріл", - ідеться у заяві.

"Цивільна інфраструктура, зокрема заклади гуманітарної допомоги та заклади охорони здоров'я, життєво необхідні для жителів України. Тому необхідно докладати постійних зусиль для їх захисту. Вони не мають бути мішенню", - підсумував в.о. гуманітарного координатора.

Теги: #оон #україна

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