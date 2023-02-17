Субота та неділя будуть із дощами та мокрим снігом у багатьох регіонах України

У вихідні практично на всій території очікуються дощі або мокрий сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 18 лютого, у західних областях синоптики прогнозують дощ, на Закарпатті значний дощ; температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла; у Карпатах сніг, температура вночі та вдень близько 0°.

На решті території мокрий сніг та дощ, у північно-східних областях сильний сніг; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла; у східних областях та в Сумській області вночі 7-12° морозу, вдень близько 0°. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, пориви вітру 17-22 м/с, у західних областях подекуди 25 м/с, на високогір'ї Карпат 40 м/с.

У Києві у суботу також очікується помірний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця; вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, західний, із поривами до 22 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.

Неділя також буде щедрою на опади - у південній частині та більшості західних областей дощ та мокрий сніг, у Карпатах сильний сніг, на Закарпатті сильний дощ. На решті території – без істотних опадів. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла, у південній частині та Закарпатті 7-12°, повідомляють синоптики.

У Києві 19 лютого опадів не очікується. Температура вночі 1-3°, вдень близько 5° тепла.