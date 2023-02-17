Прокуратура Кримської автономії повідомила про підозру окупаційному муфтію мусульман Криму

Голові підконтрольного російським окупантам Духовного управління мусульман Криму та Севастополя повідомлено про підозру в колабораційній діяльності, повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

"Прокуратура автономії повідомила про підозру голові підконтрольного окупантам Духовного управління мусульман Криму та Севастополя. Після повномасштабного вторгнення у вересні минулого року окупаційний муфтій Криму почав активно закликати кримськотатарське населення підтримувати дії ворога", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, виступаючи у низці пропагандистських ЗМІ, муфтій виправдовував окупацію півострова, позитивно висловлювався з приводу збройної агресії РФ і загалом транслював "ідеї руского міра".

"При цьому підозрюваний засуджував українську владу та представників кримськотатарського народу, які виступають проти окупації українського півострова. За свої "старання" муфтій був нагороджений медаллю "За доблестный труд" та орденом "За верность долгу" від так званої Республіки Крим", - зазначається в повідомленні.

Дії окупаційного кримського муфтія кваліфіковано як виправдання, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників (ч.3 ст.436-2 Кримінального кодексу України) та колабораційна діяльність (ч.6 ст.111-1 Кримінального кодексу України).