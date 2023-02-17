Кулеба візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ ЄС, на порядку денному - війна РФ проти України та підтримка ЄС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу, на порядку денному якого першим стоїть питання війни, яку проти України веде Росія, та підтримка Євросоюзу.

Про це напередодні засідання, яке відбудеться у понеділок у Брюсселі, повідомив журналістам високопосадовець, анонсуючи засідання.

"З нами у понеділок особисто буде міністр Кулеба, і ми обговорюватимемо основні лінії підтримки України Європейським Союзом, зокрема, військову підтримку, притягнення до відповідальності (винних у злочині) та підтримку України загалом з боку Європейського Союзу", - сказав він.

Високопосадовець уточнив, що на порядку денному засідання три основні питання: російська агресія проти України, Афганістан та дипломатія клімату та енергетики. "Окремо від цього буде ланч із віцепрем'єром, міністром закордонних справ Молдови Ніку Попеску, і буде обговорення Ірану. Високий представник під час засідання також звернеться до питань землетрусу та гуманітарної ситуації в Туреччині та Сирії", - додав він.

Крім того, перед початком засідання міністри зустрінуться із представником російської опозиції Гаррі Каспаровим.