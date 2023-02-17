Події

11:38 17.02.2023

Кулеба візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ ЄС, на порядку денному - війна РФ проти України та підтримка ЄС

1 хв читати
Кулеба візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ ЄС, на порядку денному - війна РФ проти України та підтримка ЄС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу, на порядку денному якого першим стоїть питання війни, яку проти України веде Росія, та підтримка Євросоюзу.

Про це напередодні засідання, яке відбудеться у понеділок у Брюсселі, повідомив журналістам високопосадовець, анонсуючи засідання.

"З нами у понеділок особисто буде міністр Кулеба, і ми обговорюватимемо основні лінії підтримки України Європейським Союзом, зокрема, військову підтримку, притягнення до відповідальності (винних у злочині) та підтримку України загалом з боку Європейського Союзу", - сказав він.

Високопосадовець уточнив, що на порядку денному засідання три основні питання: російська агресія проти України, Афганістан та дипломатія клімату та енергетики. "Окремо від цього буде ланч із віцепрем'єром, міністром закордонних справ Молдови Ніку Попеску, і буде обговорення Ірану. Високий представник під час засідання також звернеться до питань землетрусу та гуманітарної ситуації в Туреччині та Сирії", - додав він.

Крім того, перед початком засідання міністри зустрінуться із представником російської опозиції Гаррі Каспаровим.

Теги: #єс #засідання #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:12 17.02.2023
ЄС схвалить десятий пакет санкцій для РФ 24 лютого

ЄС схвалить десятий пакет санкцій для РФ 24 лютого

20:10 16.02.2023
ЄС не вводитиме заходів проти російської атомної галузі в рамках десятого пакета санкцій

ЄС не вводитиме заходів проти російської атомної галузі в рамках десятого пакета санкцій

13:43 16.02.2023
ЄС та Фонд Східна Європа оголосили про грантовий конкурс для українських громадських організацій на суму понад 11 млн грн

ЄС та Фонд Східна Європа оголосили про грантовий конкурс для українських громадських організацій на суму понад 11 млн грн

14:50 15.02.2023
ЄС застосує санкції до ще 100 фіз- і юросіб, як і до російських маріонеток на тимчасово окупованих територіях ,- Боррель

ЄС застосує санкції до ще 100 фіз- і юросіб, як і до російських маріонеток на тимчасово окупованих територіях ,- Боррель

13:33 15.02.2023
Глава Єврокомісії оцінила в 11 млрд євро новий пакет санкцій ЄС проти РФ – буде запроваджено заборону на товари, які використовують для виробництва озброєння

Глава Єврокомісії оцінила в 11 млрд євро новий пакет санкцій ЄС проти РФ – буде запроваджено заборону на товари, які використовують для виробництва озброєння

07:55 15.02.2023
Постпреди країн ЄС створять спецгрупу з використання заморожених активів для відновлення України

Постпреди країн ЄС створять спецгрупу з використання заморожених активів для відновлення України

21:24 14.02.2023
Єврокомісія ініціювала включення України до зони європейського роумінгу

Єврокомісія ініціювала включення України до зони європейського роумінгу

19:23 14.02.2023
В ЄС буде створено робочу групу для вивчення можливості використання заморожених російських активів для відновлення України

В ЄС буде створено робочу групу для вивчення можливості використання заморожених російських активів для відновлення України

14:10 14.02.2023
Україна розпочинає підготовку дипломатичних кадрів для Африки – Кулеба

Україна розпочинає підготовку дипломатичних кадрів для Африки – Кулеба

13:21 14.02.2023
ЄС включив Росію до "сірого списку" податкових юрисдикцій

ЄС включив Росію до "сірого списку" податкових юрисдикцій

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський виступить на Мюнхенській конференції з безпеки онлайн - Кулеба

ЄС схвалить десятий пакет санкцій для РФ 24 лютого

Київ повністю відновив роботу наземного електротранспорту

Британська розвідка оцінює втрати РФ в Україні в 175-200 тис., зокрема 40-60 тис. убитими

Втрати РФ за добу склали 800 одиниць о/с, 2 танки і 16 артсистем

ОСТАННЄ

Зеленський виступить на Мюнхенській конференції з безпеки онлайн - Кулеба

Через "Дію" українці подали понад 325 тис. повідомлень про знищення чи пошкодження житла - Шмигаль

У Латвії конфісковані у п'яних водіїв автомобілі передаватимуть українській армії - ЗМІ

Раді пропонують відкликати з комітету нацоборони Льовочкіна, обраного до парламенту від "ОПЗЖ"

СБУ затримала у Херсоні директора рекламного агентства, яке виготовляло агітаційні борди для псевдореферендуму

Прогноз погоди на вихідні 18–19 лютого: вже відчувається подих весни

Київ повністю відновив роботу наземного електротранспорту

Британська розвідка оцінює втрати РФ в Україні в 175-200 тис., зокрема 40-60 тис. убитими

Окупанти не зможуть узяти Бахмут до 24 лютого - ISW

Вашингтон підтримує завдання Україною ударів по російських військових об'єктах у Криму - Нуланд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА