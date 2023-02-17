Події

10:29 17.02.2023

СБУ затримала у Херсоні директора рекламного агентства, яке виготовляло агітаційні борди для псевдореферендуму

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СБУ затримала у Херсоні директора рекламного агентства, яке виготовляло агітаційні борди для псевдореферендуму

Служба безпеки України викрила ще одного колаборанта в Херсоні – директора місцевого рекламного агентства, який співпрацював із ворогом під час окупації обласного центру.

У повідомленні української спецслужби в п'ятницю значиться, що директор рекламної агенції запропонував окупантам PR-послуги з інформаційної підтримки псевдореферендуму.

"Для цього особисто займався розробкою "стратегії" ворожої інформкампанії за "приєднання" регіону до складу Росії. Також його підприємство розробило і виготовило оптову партію листівок та постерів на білборди із закликами на підтримку фейкового плебісциту", - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, вартість "замовлення" становила понад півмільйона у гривневому еквіваленті, гроші від окупантів зловмисник отримував у російських рублях.

У спецслужбі уточнюють, що для розміщення агітаційної продукції було використано 20 рекламних щитів компанії, встановлених вздовж автомобільних доріг та у місцях масового перебування людей.

У СБУ зазначають, що після звільнення Херсону колаборант намагався "залягти на дно" та уникнути правосуддя, але співробітники спецслужби встановили його місцеперебування та затримали.

За даними слідства, директор компанії підтримав російських загарбників одразу після початку повномасштабного вторгнення. Потім він здійснив "перереєстрацію" підприємства у колишній місцевій окупаційній адміністрації та уклав із нею "контракт" про надання рекламних послуг.

Під час обшуків в офісі та квартирі фігуранта виявлено документацію та наочну продукцію з доказами незаконних дій.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 4 та ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Правоохоронці вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Теги: #херсон #реклама #агітація

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