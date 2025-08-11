Інтерфакс-Україна
14:49 11.08.2025

Епіцентр запустив рекламний сервіс для брендів та мерчантів

Внутрішній рекламний сервіс Epicentr Ads дозволяє партнерам компанії просувати свої товари безпосередньо в межах онлайн-платформи epicentrk.ua.

Створений на основі міжнародного досвіду (зокрема, таких рішень як Amazon Ads), сервіс поєднує зрозумілу логіку використання, гнучкий функціонал та прозору аналітику, адаптовану до потреб українського бізнесу. Він дозволяє запускати рекламні кампанії без залучення додаткових агентств або спеціалістів, посилювати сезонні активації, підтримувати продажі або просувати на ринок новинки.

Ключова перевага сервісу - доступність та простота використання. Його інтерфейс інтуїтивний, а налаштування кампаній займають кілька хвилин. Користувачам доступні такі опції, як:

  • вибір товарів для просування;
  • вказання бюджету (загального або денного);
  • встановлення ставок (ручних або автоматичних);
  • гнучкий таргетинг за категоріями, брендами, ціною, знижками.

Після запуску система автоматично розміщує рекламу в ключових зонах сайту: головна сторінка, категорії, результати пошуку, картки товарів та в додатку. Це дозволяє досягати максимальної релевантності й охоплення саме тієї аудиторії, яка вже перебуває на етапі прийняття рішення про покупку.

Сервіс Epicentr Ads у тестовому режимі вперше був запропонований партнерам компанії близько року тому. Зараз його постійно використовують понад 500 постачальників і мерчантів, які отримують  500 000 кліків та 5 000 замовлень щомісяця. Серед них і такі відомі бренди, як Delonghi, Indesit, Whirlpool, Bosch, Kivi, Hisense, Braun, Krups, Krauff та багато інших.

Найпопулярніші категорії, в яких спостерігається найбільша конкуренція серед рекламодавців - це  побутова техніка, електроніка, сад та город, будівництво та ремонт, дім та інтер'єр, сантехніка, інструменти та обладнання, туризм і мілітарі, автотовари та побутова хімія. Мінімальна ціна кліку на платформі - від 0,5 грн.

"У час, коли більшість точок контакту зі споживачем переходять у цифровий формат,  маркетплейси перетворюються з майданчиків для продажів на повноцінні платформи для маркетингу. Конкуренція в онлайн-торгівлі зростає, а традиційні методи просування вже не гарантують видимості. В таких умовах Epicentr Ads – це оптимальне рішення, щоб виділити свій товар, вплинути на вибір покупця і ефективно використати бюджет", - зазначив діджитал директор Епіцентр Андрій Труш.

В компанії також додали, що Epicentr Ads надає прозору звітність. У рекламному кабінеті користувача доступні показники охоплення, кліків, середньої ціни за клік, переходів по рекламі, витрат та продажів. При цьому у разі виникнення питань партнери можуть звертатися до фахівців рекламного сервісу через особистий кабінет або на електронну пошту. 

