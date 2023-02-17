Окупанти не зможуть узяти Бахмут до 24 лютого - ISW

Російські окупанти не здатні зайняти м. Бахмут Донецької області до роковин повномасштабного вторгнення в Україну, але можуть нанести до цієї дати серію ракетних ударів по території країни, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 16 лютого.

"Українські офіційні особи заявили, що російські війська прагнуть захопити Бахмут до перших роковин вторгнення в Україну, що потребуватиме значно вищих темпів просування Росії, ніж будь-коли за багато місяців... Російські сили, схоже, не прискорюють просування навколо Бахмуту і навряд чи зможуть досягти поставленої до 24 лютого мети. Українські сили завжди можуть вирішити, що витрати, пов'язані з утриманням Бахмуту, надто високі, і добровільно піти з міста, хоча українські сили та лідери продовжують зазначати, що вони мають намір утримувати місто", - йдеться у зведенні.

Водночас зазначається, що заяви ватажка приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина про його очікування оточення Бахмуту до березня або квітня "ближчі до тактичних реалій, ніж оцінки, що прогнозують швидке просування росіян".

"Кремль може завдати ще однієї серії ракетних ударів по цивільних об'єктах у всій Україні, щоб відзначити символічні роковини, оскільки реальний військовий успіх продовжує вислизати від російських військових", - зазначається у повідомленні.

За даними ISW, російські сили збільшують використання своєї авіації в Україні, але навряд чи виділятимуть значну кількість авіації для бойових дій над територією, контрольованою Україною. "Російські сили, найімовірніше, зазнають неприйнятних втрат літаків, якщо вони задіятимуть літаки для тривалих бойових операцій, таких як стратегічні бомбардування або безпосередня підтримка з повітря, особливо якщо західні держави нададуть Україні адекватні засоби протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

У четвер окупанти продовжували наступальні дії на північний захід від Сватового та в районі Кремінної Луганської області, в районі Бахмуту, на західній околиці Донецька та на заході Донецької області. Російські джерела стверджували, що українські сили продовжували розвідувальну діяльність вздовж річки Дніпро на Херсонщині, інформують в ISW.

Повідомляється, що Міністерство оборони РФ продовжує роботу з вербування ув'язнених.