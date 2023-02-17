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08:39 17.02.2023

Центральну лікарню Довжанська на Луганщині переобладнали під військовий шпиталь, а бюджетників змушують терміново здавати кров

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Центральну лікарню Довжанська на Луганщині переобладнали під військовий шпиталь, а бюджетників змушують терміново здавати кров, повідомила пресслужба обладміністрації.

"Міську центральну багатопрофільну лікарню в Довжанську теж переобладнали в госпіталь для тяжко поранених. Працівників бюджетних установ змушують терміново здавати кров", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до Луганська та Лисичанська приїхати частина з 200 медиків з Росії, які працюватимуть у військових шпиталях.

Водночас значна більшість медичних закладів закрита для цивільних.

"Проте, окупанти знайшли вихід і рапортують про нього офіційно. Так, днями на планове лікування до ростовської області доправлено 20 мирних жителів. Віднедавна цивільних, яким потрібна госпіталізація, рятуватимуть у сусідніх регіонах рф. Пацієнтам вкрай незручно і важко. Втім, зручно бойовикам та їх командуванню", - підсумували у відомстві.

 

 

 

Теги: #лікарня #луганська #окупанти

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