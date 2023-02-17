Події

08:16 17.02.2023

До 10 людей зросла кількість поранених у Бахмуті в результаті російських обстрілів за минулу добу

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До 10 людей зросла кількість поранених у Бахмуті в результаті російських обстрілів за минулу добу

До 10 людей зросла кількість поранених у Бахмуті внаслідок російських обстрілів минулої доби, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 16 лютого росіяни вбили 5 мешканців Донбасу – у Бахмуті", – написав він у телеграм-каналі.

Крім того, за словами Кириленка, ще 10 людей в області отримали поранення.

Як повідомлялося, Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом обстрілу в четвер російськими військами Бахмута, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей та поранено дев'ятеро.

 

 

 

Теги: #жертви #донецька #обстріли

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