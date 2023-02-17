"Укрзалізниця" заявляє про свої права на Адабасське гранітне родовище та опротестує його продаж

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) заявило про свої права на гранітний кар'єр на Перлівському (Адабасському) родовищі, розташованому в Новоукраїнському районі Кіровоградської області, спецдозвіл на розробку якого 7 лютого було продано Державною службою геології та надр на торгах Українською (УУБ).

"Шляхом незаконного аукціону право видобувати корисні копалини на Перловському (Адабаскому) родовищі хочуть надати приватній компанії. Вказаний кар'єр належить АТ "Укрзалізниця", як і земельна ділянка, на якій вона знаходиться", - заявила компанія у четвер.

Спецдозвіл двічі з початку грудня минулого року виставлявся на торги "Prozorro.Продажі": спочатку за стартовою ціною 7,438 млн грн, потім - по 5,579 млн грн, проте обидва рази через наявність лише одного покупця - ТОВ "Управління механізації та транспорту "Трансбуд (УМТАТ ТБ, Одеса) - безрезультатно.

Однак 7 лютого на аукціоні УУБ спецдозвіл було таки продано за 3,83 млн грн при стартовій ціні 3,71 млн грн "Трансбуду", який спочатку пропонував за нього в грудні 7,6 млн грн, оскільки в аукціоні взяло участь ТОВ "Флот Юа" ". Переможець має час на рішення про викуп з 15 лютого до 14 серпня 2023 року.

В УЗ заявляють, що аукціон проводився з грубим порушенням Кодексу про надра, оскільки "Адабаське родовище знаходиться на земельній ділянці, право постійного використання на яке має УЗ". "Рішення про відчуження (земельної ділянки) може приймати виключно спостережну раду товариства. Таке рішення не приймалося", - заявили залізничний оператор.

Також не надавала попереднього погодження на спеціальний дозвіл місцева сільрада, додали в УЗ.

У компанії повідомили, що неодноразово зверталися до Держгеонедр із заявами про продовження терміну дії спецдозвіл від 21 листопада 2007 року з метою видобування граніту Перловського (Адабаського) родовища. "Держслужба геології та надр дала необґрунтовану відмову в задоволенні зазначених заяв товариства. Причому відмову суспільство (УЗ) отримало із затримкою у 20 днів після закінчення встановленого законом терміну, що позбавило "Укрзалізницю" можливості своєчасно на неї відреагувати", - наголошується в заяві.

В УЗ уточнили, що рішення про дозвіл видобувати корисні копалини блокується вже кілька років.

"Укрзалізниця" вдаватиметься до всіх можливих законних заходів для забезпечення захисту інтересів стратегічно важливого для держави підприємства. Зокрема, суспільство повторно звернеться до Держслужби геології та надр України щодо надання спецдозволу на використання надр та продовження терміну дії спецдозволу. Також компанія передасть до правоохоронних органів факти порушень чинного законодавства під час організації аукціону на користування надрами Адабасського родовища", - заявила компанія.

Раніше "Укрзалізниця" повідомила Nadra.Info, що станом на кінець минулого року на балансі філії "Центр управління промисловістю" знаходилося 18 кар'єрів (16 щебеневих, 1 піщаний та 1 гравійний). У 2021-2022 рр. підприємства ЦУП виробили 5,81 млн тонн і реалізували 4,85 млн тонн щебеневої продукції. Порівняно з 2021 роком, 2022 року виробництво щебеневої продукції впало на 28%, а реалізація – на майже 38%.

УМТАТ ТБ зареєстровано у 2010 році. Його власника – Сергій Тараненко із 33% із Новоукраїнки Кіровоградської обл. та ТОВ "Енко Енетерпрайз" одеситів Євгена Колопенюка та Ігоря Крохмаля.