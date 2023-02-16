Події

22:39 16.02.2023

Зеленський: пріоритет на фронті – тримати ситуацію та готуватися до ескалації

1 хв читати
Зеленський: пріоритет на фронті – тримати ситуацію та готуватися до ескалації

Пріоритетом на фронті найближчим часом є "тримати ситуацію на фронті та готуватися до будь-яких дій ворога", сказав у відеозверненні у четвер президент України Володимир Зеленський.

"Провів сьогодні чергове засідання Ставки, і в ньому взяли участь усі командувачі оперативних напрямків. Детально заслухали про ситуацію за кожним із напрямків і перспективи – теж за кожним з оперативних напрямків", - сказав він.

"Постачання зброї, постачання боєприпасів, підготовка наших військових. Плани й можливості ворога. Потенціал української відповіді. Тримати ситуацію на фронті й готуватися до будь-яких ескалаційних кроків ворога – це пріоритет на найближчий час. Просуватись у подальшому звільненні нашої землі – це пріоритет, який ретельно готуємо" , – зазначив Зеленський.

Теги: #україна #фронт #пріоритет #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:21 16.02.2023
Верещук закликала цивільних осіб у Бахмуті негайно евакуюватися з міста, що обстрілюється російськими військами

Верещук закликала цивільних осіб у Бахмуті негайно евакуюватися з міста, що обстрілюється російськими військами

23:18 16.02.2023
Окупанти завдають ударів по Харківщині

Окупанти завдають ударів по Харківщині

23:17 16.02.2023
Останній робочий день обіцяє характерні для всього тижня безлімітні постачання електроенергії – оператори мережі

Останній робочий день обіцяє характерні для всього тижня безлімітні постачання електроенергії – оператори мережі

22:32 16.02.2023
Зеленський подякував Координаційному штабу за звільнення українських полонених

Зеленський подякував Координаційному штабу за звільнення українських полонених

21:56 16.02.2023
Зеленський на "Berlinale": Культура може бути поза політикою, але не тоді, коли це – політика агресії

Зеленський на "Berlinale": Культура може бути поза політикою, але не тоді, коли це – політика агресії

21:13 16.02.2023
Зеленський відкинув можливість відмови від територій

Зеленський відкинув можливість відмови від територій

21:11 16.02.2023
Зеленський зустрівся у Києві з лідером Лейбористської партії Великої Британії

Зеленський зустрівся у Києві з лідером Лейбористської партії Великої Британії

20:36 16.02.2023
Зеленський запросив Ізраїль приєднатися до реалізації Формули миру

Зеленський запросив Ізраїль приєднатися до реалізації Формули миру

18:58 16.02.2023
Зеленський обговорив із Токаєвим гуманітарні зв'язки України та Казахстану

Зеленський обговорив із Токаєвим гуманітарні зв'язки України та Казахстану

18:54 16.02.2023
Кулеба передав главі МЗС Канади пропозицію приєднатися до авіаційної коаліції

Кулеба передав главі МЗС Канади пропозицію приєднатися до авіаційної коаліції

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський подякував Координаційному штабу за звільнення українських полонених

Зеленський відкинув можливість відмови від територій

Зеленський запросив Ізраїль приєднатися до реалізації Формули миру

МЗС України вимагає від Financial Times негайно провести редакційне розслідування щодо появи матеріалів про нібито контрабанду зброї з України

Українська авіація за добу завдала 13 ударів по місцях зосередження російських військ – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

ООН закликає зібрати $1 млрд для гумдопомоги Туреччині

Прем'єр-міністр Японії запросив Зеленського взяти участь у саміті G7

У центрі Харкова встановлять меморіальний знак на згадку про дітей, які загинули в результаті збройної агресії РФ

ЄС не вводитиме заходів проти російської атомної галузі в рамках десятого пакета санкцій - Politico

Міністерство енергетики створено у структурі нового уряду Молдови

Леонардо Ді Капріо зробив пожертву до Фундації Олени Зеленської, кошти буде спрямовано на надання допомоги українським дітям

Суд виніс рішення у справі холдингу GNT Group, який захищає одеський термінал

Резніков: "Броньований кулак" зміцнюється, через кілька місяців зможе вирішувати завдання відповідно до задуму Залужного та Генштабу

МЗС України вимагає від Financial Times негайно провести редакційне розслідування щодо появи матеріалів про нібито контрабанду зброї з України

Україна гостро потребує боєприпасів, засобів РЕБ і ППО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА