Зеленський: пріоритет на фронті – тримати ситуацію та готуватися до ескалації

Пріоритетом на фронті найближчим часом є "тримати ситуацію на фронті та готуватися до будь-яких дій ворога", сказав у відеозверненні у четвер президент України Володимир Зеленський.

"Провів сьогодні чергове засідання Ставки, і в ньому взяли участь усі командувачі оперативних напрямків. Детально заслухали про ситуацію за кожним із напрямків і перспективи – теж за кожним з оперативних напрямків", - сказав він.

"Постачання зброї, постачання боєприпасів, підготовка наших військових. Плани й можливості ворога. Потенціал української відповіді. Тримати ситуацію на фронті й готуватися до будь-яких ескалаційних кроків ворога – це пріоритет на найближчий час. Просуватись у подальшому звільненні нашої землі – це пріоритет, який ретельно готуємо" , – зазначив Зеленський.