Події

20:20 16.02.2023

У центрі Харкова встановлять меморіальний знак на згадку про дітей, які загинули в результаті збройної агресії РФ

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У Харкові увічнять пам'ять про дітей, які загинули в результаті повномасштабного вторгнення РФ, відповідне рішення було ухвалено на засіданні виконкому міськради.

"На фасаді будівлі на вул. Сумській, 37 планується встановити пам'ятний знак з метою увічнити пам'ять дітей, які загинули внаслідок повномасштабної війни, розв'язаної Російською Федерацією", - повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Крім того, було прийнято рішення встановити меморіальні дошки військовослужбовиці добровольчого формування територіальної громади "Хартія" Владиславі Чорних (на фасаді будинку за адресою: вул. Лермонтовська, 15), ректора Харківського національного юридичного університету у 1987-2020 роках. Василя Тація (на вул. Ярослава Мудрого, 77), ректора Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди у 1980-2020 pp. Івана Прокопенка (на вул. Алчевських, 29), ректора Харківського національного автомобільно-дорожнього університету у 1992-2020 роках Анатолія Туренка (на вул. Ярослава Мудрого, 25).

 

юв

Теги: #память #діти #жертви #харків

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