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18:54 16.02.2023

Кулеба передав главі МЗС Канади пропозицію приєднатися до авіаційної коаліції

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Кулеба передав главі МЗС Канади пропозицію приєднатися до авіаційної коаліції

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час переговорів у Києві з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі передав пропозицію приєднатися до нової коаліції, яку створює Україна, – авіаційної.

"Я передав Мелані пропозицію приєднатися до нової коаліції, яку ми створюємо, – це авіаційна коаліція. Цьому питанню ми приділили значну увагу під час спілкування", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з главою МЗС Канади Мелані Жолі в Києві.

Кулеба та Жолі обговорили ситуацію на фронті та посилення російських атак.

"Я наголосив, що ключове питання зараз - прискорення постачання обіцяного озброєння, забезпечення стабільності постачання амуніції та зброї від наших партнерів", - зазначив глава МЗС України.

Також міністри обговорили шляхи імплементації Формули миру президента України Володимира Зеленського, санкції проти РФ, фінансову підтримку та збільшення міжнародної коаліції за рахунок країн Глобального Півдня.

Кулеба подякував Канаді за значну військову допомогу, зокрема за системи NASAMS і броньовані машини Senator.

Жолі прибула в Україну з третім візитом від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Теги: #канада #україна #мзс

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