Події

18:45 16.02.2023

Українська авіація за добу завдала 13 ударів по місцях зосередження російських військ – Генштаб ЗСУ

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Українська авіація за добу завдала 13 ударів по місцях зосередження російських військ – Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження окупантів, а також один - по позиції зенітно-ракетного комплексу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, склад боєприпасів та два інші важливі об'єкти загарбників", - наголошується в повідомленні у фейсбуці.

Теги: #зсу #авіація

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