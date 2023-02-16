Українська авіація за добу завдала 13 ударів по місцях зосередження російських військ – Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження окупантів, а також один - по позиції зенітно-ракетного комплексу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, склад боєприпасів та два інші важливі об'єкти загарбників", - наголошується в повідомленні у фейсбуці.