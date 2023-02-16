Події

17:26 16.02.2023

"Укренерго" проведе виміри електроспоживання у Києві у п'ятницю, протягом дня в столиці не застосовуватимуться стабілізаційні та екстрені відключення

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"Укренерго" проведе виміри електроспоживання у Києві у п'ятницю, протягом дня в столиці не застосовуватимуться стабілізаційні та екстрені відключення

Заміри електроспоживання буде проведено в Києві у п'ятницю, протягом дня у місті не застосовуватимуться стабілізаційні й екстрені відключення, повідомляє пресслужба ДТЕК у четвер.

"17 лютого "Укренерго" визначатиме актуальні показники споживання електроенергії в столиці. У зв’язку з цим у Києві завтра не будуть застосовуватися стабілізаційні й екстрені відключення", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що це допоможе визначити коректніші ліміти під час застосування графіків.

"Однак унаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах столиці можливі відключення за графіком", - наголошують у компанії.

Теги: #київ #електропостачання #укренерго

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