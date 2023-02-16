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14:11 16.02.2023

Міноборони: Жодних персональних призначень до складу Громадської антикорупційної ради немає – дорадчий орган ще не сформовано

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Міноборони: Жодних персональних призначень до складу Громадської антикорупційної ради немає – дорадчий орган ще не сформовано

Жодних призначень до складу Громадської антикорупційної ради Міноборони немає, оскільки самої Антикорупційної ради ще не існує, заявляє Міністерство оборони України.

"У соціальних мережах поширюється інформація про нібито призначення тих чи інших осіб до складу Антикорупційної ради при Міноборони. Слід наголосити, що така інформація не відповідає дійсності. Власне, самої Антикорупційної ради ще не сформовано", - йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті Міноборони у четвер.

Згідно з повідомленням, наразі працює ініціативна робоча група, до якої можна було вільно приєднатися. У координації з Міноборони ця група опрацьовує проєкт положення про ініційований міністром консультативно-дорадчий антикорупційний орган Міністерства оборони України.

Як повідомляється, до складу робочої групи увійшли представники 18 громадських організацій та ініціатив, які виявили бажання приєднатися до роботи. Вони опікуються виробленням проєкту положення щодо майбутньої діяльності антикорупційного дорадчого органу незалежно від його майбутнього складу.

Найближчим часом узгоджена редакція проєкту положення пройде юридичну експертизу, яка відкриє шлях до підготовки проєкту наказу міністерства про його затвердження та набуття чинності.

Теги: #міноборони #громадська_рада

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