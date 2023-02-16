Путін та його оточення мають бути притягнуті до відповідальності за скоєний ними проти України злочин агресії – резолюція Європарламенту

Європейський парламент заявляє про необхідність притягти президента Росії Володимира Путіна та керівництво країни, як і керівництво Білорусі, до кримінальної відповідальності за скоєний ними проти України злочин агресії.

Про це йдеться в резолюції, ухваленій Європейським парламентом у зв'язку з роковинами з дня вторгнення РФ в Україну. Документ проголосували в четвер у Страсбурзі в межах пленарного засідання. "За" проголосували 444 депутати, проти - 26 і 37 утрималися з 507, які взяли участь у голосуванні.

"ЄП наголошує, що президент Путін, інші керівники Росії та їхні білоруські союзники, які спланували та віддали відповідні накази про початок цієї агресивної війни проти України, мають бути притягнуті до відповідальності за скоєний ними злочин агресії", - йдеться у резолюції.

З огляду на це ЄП закликав комісію та держави-члени підтримати відповідальність за злочини, скоєні під час агресивної війни Росії проти України, особливо злочин агресії, воєнні злочини, злочини проти людяності та передбачуваний геноцид, і знову звертається із закликом до комісії та держав-членів працювати разом з Україною та міжнародною спільнотою над створенням спеціального трибуналу для розслідування та судового переслідування злочину агресії, вчиненого проти України російськими лідерами та їх союзниками.

Крім того, ЄП заявив про повну підтримку роботи Міжнародного кримінального суду щодо сприяння припиненню безкарності осіб, які вчинили найбільш серйозні злочини, що викликають занепокоєння міжнародної спільноти. "ЄП засуджує у найрішучіший спосіб використання сексуального та гендерного насильства як засобу ведення війни і наголошує, що це є воєнним злочином, закликає ЄС та країни, які приймають жінок і дівчаток, котрі втекли з України, гарантувати доступ до послуг у галузі сексуального та репродуктивного здоров'я і прав, зокрема до екстреної контрацепції, зокрема для тих, хто пережив зґвалтування, і підтримувати надання цих послуг в Україні", - йдеться у резолюції.

ЄП також наголосив на необхідності продовжувати надавати Україні гуманітарну допомогу, зокрема переміщеним з України та всередині країни. "ЄП знову заявляє, що примусове переселення та депортація українських дітей, зокрема з дитячих закладів, до Росії та їх примусове усиновлення російськими сім'ями є порушенням українського та міжнародного права, наголошує, що насильницьке передання дітей однієї групи іншій групі є злочином геноциду відповідно до статті II Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього і закликає міжнародне співтовариство у зв'язку з цим підтримати зусилля української влади щодо збирання, документування та збереження доказів порушень прав людини, скоєних під час війни Росії проти України", - деталізують у документі.