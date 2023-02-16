Програма підтримки Норвегії створює прецедент сталої боротьби за свободу – Зеленський у зверненні до Стортингу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що програма підтримки з боку Норвегії, розрахована на п'ять років, створює прецедент гарантовано стійкої підтримки боротьби за свободу.

"Жодна людина на землі сьогодні не скаже, що саме станеться за цей час – пʼять років. Але всі ми точно розуміємо, чого не станеться. Росія не здолає нашу з вами єдність – усіх, хто цінує свободу. Кремль не зробить залякування й терор новою нормою для Європи. Держава-терорист не переконає нікого, що вбивати та грабувати краще, ніж жити за законом і співпрацювати. І російський прапор не вкоріниться на окупованій території України", - сказав він у четвер у відеозверненні до Стортингу (парламенту Норвегії).

"Ви допомагаєте нам засобами ППО і це захищає наші міста від російського терору. Ви допомагаєте нам протитанковою зброєю та артилерією. Ви допомагаєте нам із відновленням енергетики. А тепер ви створюєте прецедент довгострокової фінансової підтримки держави, яка захищає свою незалежність", – сказав президент.

За його словами, цей прецедент важливий, тому що "дає відчуття, що завтра поряд із тобою буде надійний партнер, який так само як і ти цінує життя та людей".

"Це так само точно, як те, що ваші "НАСАМСи" захищають наше небо. Я особливо дякую вам за них! Бо щодня й щоночі нам потрібна ППО – це питання життя для України", - зазначив Зеленський.

Він сказав, що ми пройшли колосальний шлях із моменту мого першого звернення до Стортингу. І ми ще маємо попрацювати для перемоги – це очевидно. Ми ще маємо багато зробити на полі бою в Україні.

"Ми ще маємо берегти нашу з вами пильність, щоб не втратити єдності світу й постійно зміцнювати стійкість наших партнерів. Але в нас уже є впевненість, що наприкінці шляху, хоч би яким колосальним він був, ми залишимося вільними, точно здобудемо мир і збережемо повагу до себе самих й один до одного. Бо ми з вами не зраджуємо себе, і це найголовніше. Ми з вами діємо системно й довготривало, а це найефективніше", - заявив Зеленський.