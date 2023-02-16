У РФ виснажилися резерви військової техніки та живої сили, необхідні для наступу, - ISW

Воєнна кампанія РФ проти України, ймовірно, значно виснажила російські резерви техніки та живої сили, необхідні для успішного великомасштабного наступу на сході України, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 15 лютого.

"Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес... підрахував, що Росія могла направити до 97% своєї армії в Україну і що її боєздатність знизилася на 40% через рівень виснаження майже як під час Першої світової війни... ISW не може незалежно підтвердити оцінки Воллеса, але його зауваження про те, що Росії не вистачає бойової механізованої потужності для прориву, узгоджується з попередніми оцінками... Спостереження Воллеса також свідчать про відсутність у Росії невикористаних боєздатних резервів, здатних провести широкомасштабний наступ", - ідеться у звіті.

Також у ISW відзначають нездатність РФ відновити чисельність втраченої у війні техніки. "Росія втратила близько 50% своїх танків Т-72Б і Т-72Б3М і багато танків Т-80, що змусило російські війська покладатися на старішу техніку... Низький рівень промислового виробництва в Росії є критичним недоліком", - наголошується у звіті.

Аналітики ставлять під сумнів можливості російської оборонної промисловості швидко налагодити масштабне виробництво танків та переконані, що РФ не зробить цього вчасно, щоб вплинути на результат поточної кампанії.

"Своєчасне надання Заходом танків і броньованих машин Україні ще більше знизить здатність Росії вести механізовані бойові дії, оскільки Росія щосили намагається відновити своє оборонне виробництво у найближчій перспективі. Україна, ймовірно, як і раніше, має можливість розпочати широкомасштабні контрнаступи протягом наступних декількох місяців, але її здатність зробити це, ймовірно, багато в чому залежить від швидкості та масштабів, із якими Захід надає їй необхідну техніку, особливо танки та бронетехніку", - наголошують у ISW.

У зведенні також зазначається, що президент РФ Володимир Путін навряд чи оголосить про заходи щодо подальшої ескалації війни в Україні, нових великих російських мобілізаційних ініціативах або будь-якої іншої значущої політики у своєму запланованому посланні Федеральним зборам 21 лютого, і, найімовірніше, представить заходи щодо інтеграції окупованих територій у складі РФ як нове досягнення.

Повідомляється, що в середу російські війська продовжували наступальні операції на північний захід від Сватового і на рубежі Сватове - Кремінна в Луганській області, в районі Бахмута, на західній околиці Донецька та на заході Донецької області.

"Російські джерела припускають, що українські сили можуть займати позиції на східному (лівому) березі річки Дніпро у Херсонській області, хоча ISW не виявила жодних підтверджень цьому твердженню", - йдеться у зведенні.