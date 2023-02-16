Глава МЗС Ізраїлю Елі Коен відвідав Бучу

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен відвідав у четвер Бучу Київської області, повідомив посол Ізраїлю Михайло Бродський.

"Відвідуємо Бучу", - написав Бродський у твіттері у четвер уранці, позначивши у повідомленні Коена та проілюструвавши допис спільними фотографіями з главою ізраїльського зовнішньополітичного відомства, зробленими на вулицях міста.

Як повідомлялося, Коен прибув до Києва з візитом у четвер. Це перший візит ізраїльського високопосадовця до України з початку повномасштабного вторгнення РФ.