Події

10:42 16.02.2023

Глава МЗС Ізраїлю Елі Коен відвідав Бучу

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Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен відвідав у четвер Бучу Київської області, повідомив посол Ізраїлю Михайло Бродський.

"Відвідуємо Бучу", - написав Бродський у твіттері у четвер уранці, позначивши у повідомленні Коена та проілюструвавши допис спільними фотографіями з главою ізраїльського зовнішньополітичного відомства, зробленими на вулицях міста.

Як повідомлялося, Коен прибув до Києва з візитом у четвер. Це перший візит ізраїльського високопосадовця до України з початку повномасштабного вторгнення РФ.

 

Теги: #буча #коен

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