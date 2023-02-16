Президент України Володимир Зеленський запросив Ізраїль приєднатися до реалізації Формули миру.

"Ізраїль завжди був нашим важливим партнером на Близькому Сході. Це перший візит представника Ізраїлю з початку повномасштабного вторгнення. Під час зустрічі з міністром закордонних справ Елі Коеном обговорили поглиблення двосторонньої співпраці за різними напрямами", - написав Зеленський у телеграм-каналі в четвер за підсумками зустрічі з Коеном.

"Я запрошую Ізраїль приєднатися до реалізації нашої Формули миру. Вдячний за надану гуманітарну допомогу", - наголосив він.

За його словами, під час зустрічі "розглянули питання участі країни у післявоєнній відбудові. Україна могла б використати досвід Ізраїлю в розмінуванні. Розраховую, що цей візит сприятиме поглибленню нашої співпраці".