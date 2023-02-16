Зеленський запросив Ізраїль приєднатися до реалізації Формули миру
Президент України Володимир Зеленський запросив Ізраїль приєднатися до реалізації Формули миру.
"Ізраїль завжди був нашим важливим партнером на Близькому Сході. Це перший візит представника Ізраїлю з початку повномасштабного вторгнення. Під час зустрічі з міністром закордонних справ Елі Коеном обговорили поглиблення двосторонньої співпраці за різними напрямами", - написав Зеленський у телеграм-каналі в четвер за підсумками зустрічі з Коеном.
"Я запрошую Ізраїль приєднатися до реалізації нашої Формули миру. Вдячний за надану гуманітарну допомогу", - наголосив він.
За його словами, під час зустрічі "розглянули питання участі країни у післявоєнній відбудові. Україна могла б використати досвід Ізраїлю в розмінуванні. Розраховую, що цей візит сприятиме поглибленню нашої співпраці".