Події

10:25 16.02.2023

Голова ВРП: У нас є зауваження до Антикорупційної програми, але це не означає, що ми її не підтримуємо

2 хв читати
Голова ВРП: У нас є зауваження до Антикорупційної програми, але це не означає, що ми її не підтримуємо

Вища рада правосуддя (ВРП) виступає за необхідність визначення статусу Громадської ради доброчесності під час оцінювання суддів, але не заперечує роль цього органу загалом, пояснює голова ВРП Григорій Усик.

"Я бачив декілька публікацій у ЗМІ про те, що ВРП не підтримує Антикорупційну програму на 2023-2025 роки. Насправді, це не так. Як можна не підтримувати те, що є очевидно необхідним для подальшого розвитку нашої держави та руху до Європейського Союзу і НАТО? Ми хочемо там бути, оскільки це гарантія нашої безпеки та подальшого демократичного розвитку", - розповів Усик в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, ВРП надала деякі зауваження до проєкту Антикорупційної програми, і розробник - Національне агентство з питань запобігання корупції - частково ці пропозиції врахував.

"Зокрема, ми висловили застереження щодо процедури кваліфікаційного оцінювання - воно не має проводитися повторно для суддів, які його вже пройшли. І Венеціанська комісія, і судді європейської спільноти стоять на тому, що таке оцінювання не має бути перманентним процесом", - пояснив Усик.

Другий момент, як пояснив він, стосується Громадської ради доброчесності.

"Ми не заперечували роль і важливість участі Громадської ради доброчесності в оцінюванні суддів. Ми лише наголошували на необхідності законодавчого визначення статусу ГРД", - сказав він.

При цьому голова ВРП висловив переконання, що "суддя має знати, хто саме проводить його оцінювання, кваліфікацію та статус цієї особи".

"Тобто ми наполягали лише на прозорості участі цього органу в оцінюванні суддів, його чіткому законодавчому врегулюванні та врахуванні висновку Венеціанської комісії щодо закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 30 червня 2017 року, що рішення Громадської ради доброчесності повинні мати рекомендаційний характер для суб’єкта прийняття відповідних рішень", - резюмував Усик.

Теги: #програма #антикорупція #врп #усик_григорій

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:00 16.02.2023
Суддям, владі та суспільству слід формувати європейське сприйняття права, коли законність не домінує над справедливістю, – Голова ВРП

Суддям, владі та суспільству слід формувати європейське сприйняття права, коли законність не домінує над справедливістю, – Голова ВРП

10:58 16.02.2023
Голова ВРП: У нас немає точної інформації про суддів-колаборантів

Голова ВРП: У нас немає точної інформації про суддів-колаборантів

10:49 16.02.2023
Голова ВРП: Через війну та анексію ми змушені були змінити підсудність справ 169 судів

Голова ВРП: Через війну та анексію ми змушені були змінити підсудність справ 169 судів

10:35 16.02.2023
ВРП вважає за необхідне провести незалежний зовнішній аудит електронного судочинства

ВРП вважає за необхідне провести незалежний зовнішній аудит електронного судочинства

10:14 16.02.2023
Старт роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів не затягуватиметься, суддівський корпус потребує заповнення вакансій - голова ВРП

Старт роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів не затягуватиметься, суддівський корпус потребує заповнення вакансій - голова ВРП

09:58 16.02.2023
Голова ВРП: Зовнішнього тиску немає, є зацікавленість у нашій повноцінній роботі

Голова ВРП: Зовнішнього тиску немає, є зацікавленість у нашій повноцінній роботі

14:31 08.02.2023
Міноборони здійснює перезавантаження антикорупційного управління – Резніков

Міноборони здійснює перезавантаження антикорупційного управління – Резніков

07:29 04.02.2023
Близько 150 тис. українців в'їхали до Канади за програмою CUAET

Близько 150 тис. українців в'їхали до Канади за програмою CUAET

20:31 30.01.2023
Для України вкрай важливим є подальше зміцнення антикорупційних інституцій

Для України вкрай важливим є подальше зміцнення антикорупційних інституцій

14:46 24.01.2023
ВРП очолив суддя Григорій Усик

ВРП очолив суддя Григорій Усик

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова ВРП: Через війну та анексію ми змушені були змінити підсудність справ 169 судів

ВРП вважає за необхідне провести незалежний зовнішній аудит електронного судочинства

Голова ВРП: Зовнішнього тиску немає, є зацікавленість у нашій повноцінній роботі

До Києва прибув міністр закордонних справ Ізраїлю

Під час нічної атаки ворог випустив 36 ракет - Залужний

ОСТАННЄ

У Павлограді 8 поранених унаслідок ракетного удару, пошкоджено 50 будинків - ДСНС

Окупанти завдали удару по об'єкту інфраструктури в Кременчуці, жертв немає - голова обладміністрації

Російські обстріли забрали життя 6 мирних жителів Донеччини за добу

Ілон Маск близький до повернення на перший рядок списку найбагатших людей світу

У РФ виснажилися резерви військової техніки та живої сили, необхідні для наступу, - ISW

США мають намір збільшити військову допомогу Україні ще на $10 млрд - Держдеп

Глава МЗС Ізраїлю Елі Коен відвідав Бучу

У Вишгородському районі в четвер проводитимуться планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів

До Києва прибув міністр закордонних справ Ізраїлю

Окупанти вночі вдарили по Куп'янську, сталася пожежа, постраждалих немає - Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА