Голова ВРП: У нас є зауваження до Антикорупційної програми, але це не означає, що ми її не підтримуємо

Вища рада правосуддя (ВРП) виступає за необхідність визначення статусу Громадської ради доброчесності під час оцінювання суддів, але не заперечує роль цього органу загалом, пояснює голова ВРП Григорій Усик.

"Я бачив декілька публікацій у ЗМІ про те, що ВРП не підтримує Антикорупційну програму на 2023-2025 роки. Насправді, це не так. Як можна не підтримувати те, що є очевидно необхідним для подальшого розвитку нашої держави та руху до Європейського Союзу і НАТО? Ми хочемо там бути, оскільки це гарантія нашої безпеки та подальшого демократичного розвитку", - розповів Усик в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, ВРП надала деякі зауваження до проєкту Антикорупційної програми, і розробник - Національне агентство з питань запобігання корупції - частково ці пропозиції врахував.

"Зокрема, ми висловили застереження щодо процедури кваліфікаційного оцінювання - воно не має проводитися повторно для суддів, які його вже пройшли. І Венеціанська комісія, і судді європейської спільноти стоять на тому, що таке оцінювання не має бути перманентним процесом", - пояснив Усик.

Другий момент, як пояснив він, стосується Громадської ради доброчесності.

"Ми не заперечували роль і важливість участі Громадської ради доброчесності в оцінюванні суддів. Ми лише наголошували на необхідності законодавчого визначення статусу ГРД", - сказав він.

При цьому голова ВРП висловив переконання, що "суддя має знати, хто саме проводить його оцінювання, кваліфікацію та статус цієї особи".

"Тобто ми наполягали лише на прозорості участі цього органу в оцінюванні суддів, його чіткому законодавчому врегулюванні та врахуванні висновку Венеціанської комісії щодо закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 30 червня 2017 року, що рішення Громадської ради доброчесності повинні мати рекомендаційний характер для суб’єкта прийняття відповідних рішень", - резюмував Усик.