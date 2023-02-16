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10:14 16.02.2023

Старт роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів не затягуватиметься, суддівський корпус потребує заповнення вакансій - голова ВРП

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Старт роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів не затягуватиметься, суддівський корпус потребує заповнення вакансій - голова ВРП

Конкурсна комісія до кінця березня 2023 року завершить процес відбору кандидатів у члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ), після чого Вища рада правосуддя (ВРП) визначитися з їх призначенням, і ВККСУ розпочне повноцінну роботу щодо наповнення суддівського корпусу в Україні, зазначає голова ВРП Григорій Усик.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Усик розповів, що конкурс у ВККСУ відбувається за таким самим відкритим принципом, як і при відборі членів ВРП.

"З 2019 року ВККСУ не працює, і це катастрофа для судової системи. Зараз дефіцит посад суддів по всій Україні становить понад дві тисячі. Не вистачає суддів в першій інстанції, в апеляції. Без ВККСУ подолати кадровий дефіцит неможливо. Потрібно завершити також кваліфікаційне оцінювання суддів", - наголосив Усик.

За його словами, нестача кадрів впливає на якість правосуддя, оскільки суддя, у провадженні якого перебуває близько двох тисяч справ, об'єктивно не може складати якісно мотивованих судових рішень, оскільки на це фізично не вистачає часу.

"Наповнення судів після запуску роботи ВККСУ сприятиме підвищенню якості правосуддя і полегшить доступ громадян до правосуддя", - заявив Усик.

Щодо безпосередньо конкурсу у ВККСУ, то, за словами голови ВРП, наразі конкурсна комісія провела співбесіди приблизно з половиною кандидатів.

"Очікуємо, що орієнтовно у 20-х числах березня комісія завершить процедуру відбору кандидатів у члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Далі ВРП необхідно буде відібрати 16 кандидатів із 32, перелік яких нам надасть конкурсна комісія", - пояснив він.

Усик запевнив, що ВРП, у свою чергу, процес відбору не затягуватиме, тому що ВККСУ є єдиним органом, відповідальним за відбір суддівських кадрів.

"Сподіваємося, що ВККСУ після формування складу якнайшвидше почне працювати, бо судова система потребує термінового заповнення вакансій на посади суддів", - підсумував голова ВРП.

Теги: #вкксу #усик_григорій

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