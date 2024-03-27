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17:52 27.03.2024

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Ігнатов подав у відставку

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Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Ігнатов подав у відставку

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) Роман Ігнатов подав у відставку, повідомляє пресслужба ВККСУ.

"27 березня 2024 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України задовольнила заяву голови Комісії Ігнатова Романа Миколайовича про звільнення його з посади члена ВККСУ за власним бажанням", - йдеться в повідомленні на сайті ВККСУ в середу.

Як зазначається в повідомленні, 1 червня 2023 року Романа Ігнатова було призначено на посаду члена Комісії з числа суддів рішенням Вищої ради правосуддя. 6 червня 2023 року члени Комісії обрали Романа Ігнатова головою ВККСУ.

 

Теги: #вкксу

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