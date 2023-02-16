Голова ВРП: Через війну та анексію ми змушені були змінити підсудність справ 169 судів

Через неможливість роботи судів на окупованих територіях та на лінії фронту в Україні змінено підсудність справ 169 судів, зазначає голова Вищої ради правосуддя (ВРП) Григорій Усик.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" він розповів, що наразі не здійснюють правосуддя 88 місцевих та апеляційних судів, а на тимчасово не підконтрольних українській владі територіях розташовано 138 судів.

Усик пояснив, що, незважаючи на війну, з держави не знімається обов'язок забезпечити право громадян на справедливий суд, тому ВРП за поданням голови Верховного Суду змінює підсудність розгляду справ тих судів, де здійснювати правосуддя немає можливості з точки зору безпеки і для суддів, і для громадян.

"Загалом через війну та анексію ми змушені були змінити підсудність справ 169 судів України. Водночас, ураховуючи наявність належних умов для здійснення правосуддя, відновлено територіальну підсудність судових справ 55 судів", - розповів він.

Говорячи про ситуацію із судами у Херсоні, голова ВРП зазначив, що було ухвалено рішення про відновлення роботи трьох місцевих судів Херсона та апеляційного суду з 1 лютого.

"Але наразі Херсон під постійними обстрілами, тому на прохання суддів та звернення від Державної судової адміністрації ми відтермінували відновлення їх роботи до 1 березня 2023 року", - зазначив Усик.

Загалом, як повідомив голова ВРП, унаслідок воєнних дій пошкоджено або повністю зруйновано 98 приміщень судів - 12% від загальної кількості, з них 12 судів зруйновано повністю.

Найбільше, за його словами, пошкоджені чи зруйновані приміщення судових установ у Харківській, Донецькій, Херсонській та Миколаївській областях.