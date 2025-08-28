Інтерфакс-Україна
Події
08:17 28.08.2025

Через пошкодження інфраструктури поїзди між Києвом і Львовом прямують зміненим маршрутом, низка рейсів затримується

Через пошкодження залізничної інфраструктури в районі Козятина поїзди, що курсують у сполученні між Києвом та Львовом, тимчасово прямують зміненим маршрутом через станції Коростень — Звягель — Шепетівка — Здолбунів — Львів, повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Для пасажирів, які прямували до станцій Хмельницький та Вінниця на ділянках Шепетівка — Вінниця та Шепетівка - Хмельницький організовано автобусне сполучення. Для пасажирів, які прямують до/з Тернополя (поїзди Nº21 та Nº103) організовано пересадку на станції Красне", - йдеться в повідомленні.

Поїзди, які їдуть із Жмеринського напрямку на Київ, наразі затримуються щонайменше на 5 годин. Серед них: №106 Одеса — Київ, №74 Перемишль — Харків, №22/104 Львів — Харків/Краматорськ.

Низка поїздів Інтерсіті+ відправляються зі столиці із затримкою до двох годин: №743 Київ — Львів, №732 Київ — Запоріжжя, №722 Київ — Харків, №712 Київ — Краматорськ.

"Міжнародний поїзд Nº23 Київ - Хелм прямуватиме сьогодні із затримкою в районі 6 годин через прогнозоване запізнення зворотного рейсу. Ми працюємо, щоб скоротити час затримки зворотного рейсу на кордоні та максимально пришвидшити час прикордонних операцій", - інформують в "Укрзалізниці".

Водночас вокзал станції Київ-Пасажирський працює та відправляє поїзди, що були затримані через повітряну тривогу. Пасажири, які не встигли на свої рейси, можуть вирушити іншими поїздами відповідного напрямку зі своїми квитками.

 

