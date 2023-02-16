Голова ВРП: Зовнішнього тиску немає, є зацікавленість у нашій повноцінній роботі
Голова Вищої ради правосуддя (ВРП) Григорій Усик заявляє, що ні на нього, ні на когось із членів сформованої нещодавно ВРП зовнішній тиск не чиниться, влада та громадськість зацікавлені у повноцінній роботі органу для формування доброчесного суддівського корпусу та незалежності судової влади.
В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про те, чи відчуває він особисто чи хтось із членів ВРП тиск з боку влади чи громадськості, Усик сказав: "Якогось зовнішнього тиску на мене чи членів ВРП немає, навпаки, є зацікавленість і влади, і громадськості в тому, щоб ми якнайшвидше розпочали повноцінно працювати".
При цьому голова ВРП додав: "Наші західні партнери також контролюють ситуацію, надають нам необхідну методологічну допомогу, проводять тренінги, навчання, діляться досвідом".
За словами Усика, найчастіше суспільство і судді сприймають ВРП як каральний орган, але функції ВРП набагато ширші. "Насамперед, це забезпечення незалежності судової гілки влади та формування доброчесного професійного суддівського корпусу", - пояснив він.
Голова ВРП звернув увагу на те, що умовою незалежності судової влади насамперед є усунення будь-якого стороннього впливу на суддю під час ухвалення ним судового рішення - тиску з боку влади чи інших зовнішніх факторів втручання, наприклад, підкупу чи погроз.
Усик зазначив, що забезпечення незалежності судді не означає імунітету від відповідальності. "Навпаки, відповідальність судді в таких умовах ще більше зростає, бо якщо немає зовнішнього впливу, то незаконне рішення судді свідчить про упередженість самого судді", - наголосив він.