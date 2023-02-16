Події

08:31 16.02.2023

Усі відновлені соціальні та адміноб'єкти до кінця 2024 року будуть "безбар'єрними"

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План імплементації безбар'єрних рішень, згідно з яким до кінця 2024 року 100% відновлених об'єктів соціальної та адміністративної інфраструктури відповідатимуть вимогам доступності для маломобільних груп населення, представив віцепрем'єр – голова Мінвідновлення Олександр Кубраков на засіданні Ради безбар'єрності за участі Дениса Шмигаля та першої леді Олени Зеленської в середу.

"На сьогодні переважна більшість об’єктів фізичного оточення не є адаптованими для користування маломобільними групами населення. За нашими оцінками, тільки 20% об’єктів фізичного оточення і 30% споруд цивільного захисту є безбар’єрними або частково безбар’єрними. Війна тільки загострює ці системні проблеми", – цитує слова Кубракова пресслужба Мінвідновлення.

За його словами, міністерство комплексно підходить до питань відновлення та вже зараз закладає необхідні умови, зокрема, завдяки ухваленню необхідних нормативно-правових актів, удосконаленню будівельних норм та стандартів, контролю за їх дотриманням, моніторингом безбар'єрності.

Згідно з планом Мінвідновлення, протягом 2023 року заплановано імплементацію ефективної системи контролю за дотриманням будівельних стандартів щодо фізичної доступності, посилення відповідальності за порушення таких вимог, а також удосконалення порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів. Також до кінця року планується завершення безпосереднього моніторингу безбар'єрності будівель, об'єктів благоустрою та транспортної інфраструктури.

До кінця 2024 року Міністерство відновлення в співпраці з іншими відомствами планує вдосконалити державні будівельні норми та запровадити нові стандарти у сфері доступності об’єктів фізичного оточення та транспорту.

"Розраховуємо, що до кінця 2024 року 100% відновлених об'єктів, у тому числі об'єктів соціальної та адміністративної інфраструктури, відповідатимуть вимогам доступності", - заявив Кубраков.

Зазначається, що передбачені планом рішення було ухвалено після консультацій з місцевим самоврядуванням, громадськими організаціями та експертами.

У ході реалізації плану Мінвідновлення використовуватиме як інструмент постанову Кабміну щодо забезпечення умов безбар'єрності, енергоефективності та вимог цивільного захисту. Крім того, сприяти імплементації стандартів безбар'єрності буде містобудівна реформа, окреслена законом №5655. Крім того, вона передбачає механізм контролю за дотриманням проєктувальниками, підрядниками та замовниками будівельних норм щодо доступності інфраструктури для маломобільних груп, сказано в повідомленні.

 

 

Теги: #відновлення #мобільність

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