Події

07:45 16.02.2023

Уночі ворог завдав ракетного удару по Павлограду, попередньо одна жінка загинула, семеро людей поранено

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Уночі ворог завдав ракетного удару по Павлограду, попередньо одна жінка загинула, семеро людей поранено

У ніч на четвер окупанти завдали ракетного удару по Павлограду, в результаті загинула жінка, за попередніми даними поранення отримали 7 людей, серед них двоє госпіталізовано, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Жахлива ніч у Павлограді. О третій годині після опівночі, коли люди мирно спали в своїх домівках, ворог вдарив ракетами по місту. Загинула 79-річна жінка. Попередньо, семеро людей постраждали. Двоє поранених шпиталізували - 79-річного чоловіка та 37-річну жінку. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - написав Лисак у телеграм-каналі у четвер уранці.

Також унаслідок удару було пошкоджено промислове підприємство. На місці виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили.

Окрім цього, зруйновано 7 приватних будинків, ще 30 – пошкоджено.

Наслідки ракетної атаки уточнюються.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріли #дніпропетровська_область

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