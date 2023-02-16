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07:40 16.02.2023

Японія побудує склади для зберігання ракет дальньої дії

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Японія побудує склади для зберігання ракет дальньої дії

Японська влада має намір звести на півночі острова Хонсю і на острові Кюсю чотири великі склади боєприпасів, де, ймовірно, зберігатимуть ракети дальньої дії, здатні досягати баз на ворожій території, повідомляє в середу "Кіодо" з посиланням на урядові джерела.

За даними джерел, будівельні роботи мають розпочатися вже у 2023 році фінансовому році. Два склади боєприпасів зведуть біля штаб-квартири морських Сил самооборони Японії в Муцу (префектура Аоморі) на Хонсю та два на базі сухопутних Сил самооборони у префектурі Оіта на острові Кюсю, розташованому на південному заході країни. Також влада має намір потім створити ще шість великих складів боєприпасів на різних об'єктах Сил самооборони.

Вартість нинішнього будівництва становить близько $43 млн.

Напередодні японські ЗМІ повідомили з посиланням на джерела, що Японія розглядає можливість закупівлі у США до 500 крилатих ракет Tomahawk вже у 2023 фінансовому році, а не упродовж кількох наступних років, як планувалося раніше. Очікується, що Японія придбає ракети останньої моделі, які використовуються ВМС США та можуть бути запущені з японських есмінців системою протиракетної оборони Aegis. Радіус дії Tomahawk складає 1,6 тис. км.

Про намір Японії закупити у США ракети Tomahawk, прем'єр країни Фуміо Кісіда повідомляв президенту Джо Байдену на їхній зустрічі в січні.

У грудні японський уряд дав військовим право для стримування атак ворога завдавати ударів з його баз. З цією метою Токіо вирішив не лише придбати Tomahawk, а й поставити на озброєння у 2026 фінансовому році удосконалену версію протикорабельних ракет власної розробки Type 12.

 

 

Теги: #японія #будівництво #ракети #склади

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