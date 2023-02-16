Події

07:36 16.02.2023

Шестеро людей загинули в результаті аварії гелікоптера в США

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Військовий вертоліт зазнав аварії на жвавому шосе неподалік Гантсвілла (штат Алабама), шестеро людей загинули, повідомляють американські ЗМІ.

Військовий вертоліт UH-60 Black Hawk впав на шосе в районі Гарвест близько 15:00 у середу (23:00 за Києвом). Жодна машина не постраждала.

Повідомляється, що екіпаж вертольота загинув.

За даними Atlas News, на борту було шестеро людей, усі вони загинули.

"Це військовий гелікоптер", - повідомив BNO News представник Федерального управління цивільної авіації (FAA).

На кадрах з місця події видно, що гелікоптер був повністю охоплений полум'ям.

Місцеві ЗМІ зазначають, що пожежа була швидко загашена.

На місці події працюють служби екстреного реагування.

Офіс шерифа округу Медісон закликав людей шукати альтернативні маршрути через закриття шосе.

"Помічники шерифа округу Медісон перебувають на місці аварії вертольота. Постраждалий район - шосе 53 поряд із Burwell Road. Ми очікуємо, що вечірній рух у цьому районі буде дуже утруднений упродовж усього вечора", - йдеться у повідомленні в соцмережі офісу шерифа.

 

 

Теги: #сша #жертви #аварія #вертоліт

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