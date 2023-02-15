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21:28 15.02.2023

Нідерланди поставлять Україні боєприпаси для танків Leopard 2

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Нідерланди поставлять Україні боєприпаси для танків Leopard 2

Уряд Нідерландів передасть Україні боєприпаси для основних бойових танків Leopard 2, цю інформацію підтвердила міністр оборони Кайса Оллонгрен De Telegraaf у середу.

"Це суттєвий внесок", - цитує видання слова міністра.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час пресконференції у штаб-квартирі НАТО заявив, що "внесок Нідерландів складається з 20 000 набоїв".

"Через скорочення у Нідерландів більше немає власних танків, але вони хочуть зробити свій внесок іншими способами", - наголошується в повідомленні.

 

 

 

Теги: #танки #боєприпаси #нідерланди

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