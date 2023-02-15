Глава оборонного відомства Швеції повідомив, що країна розглядає запит України щодо винищувачів Gripen - ЗМІ

Глава оборонного відомства Швеції Пол Йонсон заявив, що країна отримала запит української сторони про надання винищувачів Gripen власного виробництва, але наразі є обмеження, пов'язані з такою допомогою, повідомляє "Європейська правда".

"Так. Нам, звісно, відомо (про запит України), про це просив і президент Зеленський. Коли йдеться про Gripen, наразі ми постаємо перед обмеженнями у зв'язку з тим, що ці літаки дуже важливі і для підтримання нашої територіальної цілісності та суверенітету. Тож це буде серйозною перешкодою в плані ресурсів нашої національної оборони", – наводить видання слова Йонсона, сказані ним у середу в Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО.

Водночас міністр уточнив, що наразі пріоритетом для Швеції є посилення української системи ППО.

Йонсон додав, що країна вже надала військову допомогу Україні на суму близько EUR1 млрд і готова надавати її й надалі.

"Ми значно посилюємо нашу підтримку України. Ми вже наступного тижня почнемо передавати та навчати українських військових на більш ніж 50 бойових машинах CV-90. Ми надаємо різні засоби ППО, зимовий одяг і рішуче налаштовані посилити підтримку України", – додав він.