СБУ спільно з правоохоронцями Іспанії заблокувала спроби РФ заволодіти українськими суднами у Середземному морі

Служба безпеки України спільно з правоохоронними органами Королівства Іспанія запобігла спробам РФ привласнити майно воднотранспортного держпідприємства України.

"Керівництво підсанкційної компанії з РФ намагалось заволодіти двома українськими промисловими суднами, які перебувають на території іспанського порту. Загальна вартість кораблів - понад $10 млн", - ідеться у повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в середу.

За інформацією СБУ, для реалізації угоди представники країни-агресора "домовилися" з посадовцями українського держпідприємства про оренду плавзасобів афілійованою бізнес-структурою, яку контролює РФ.

Потім, як зазначається у повідомленні, учасники схеми створили штучні умови для передачі суден російській компанії нібито за погашення боргу у вигляді арештованих активів в Україні.

Співробітники СБУ спільно із західними партнерами вчасно викрили злочинний механізм, встановили осіб, причетних до його організації, та заблокували незаконну передачу українського майна.

За матеріалами СБУ суд наклав арешт на морські судна.

У СБУ уточнюють, що після проведення невідкладних слідчо-оперативних дій кораблі буде повернуто у власність України.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору), вирішується питання повідомлення про підозру посадовим особам держпідприємства та їхнім спільникам, причетним до оборудки.

Заходи щодо викриття правопорушення проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.