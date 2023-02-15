Події

17:01 15.02.2023

СБУ спільно з правоохоронцями Іспанії заблокувала спроби РФ заволодіти українськими суднами у Середземному морі

1 хв читати
СБУ спільно з правоохоронцями Іспанії заблокувала спроби РФ заволодіти українськими суднами у Середземному морі

Служба безпеки України спільно з правоохоронними органами Королівства Іспанія запобігла спробам РФ привласнити майно воднотранспортного держпідприємства України.

"Керівництво підсанкційної компанії з РФ намагалось заволодіти двома українськими промисловими суднами, які перебувають на території іспанського порту. Загальна вартість кораблів - понад $10 млн", - ідеться у повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в середу.

За інформацією СБУ, для реалізації угоди представники країни-агресора "домовилися" з посадовцями українського держпідприємства про оренду плавзасобів афілійованою бізнес-структурою, яку контролює РФ.

Потім, як зазначається у повідомленні, учасники схеми створили штучні умови для передачі суден російській компанії нібито за погашення боргу у вигляді арештованих активів в Україні.

Співробітники СБУ спільно із західними партнерами вчасно викрили злочинний механізм, встановили осіб, причетних до його організації, та заблокували незаконну передачу українського майна.

За матеріалами СБУ суд наклав арешт на морські судна.

У СБУ уточнюють, що після проведення невідкладних слідчо-оперативних дій кораблі буде повернуто у власність України.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору), вирішується питання повідомлення про підозру посадовим особам держпідприємства та їхнім спільникам, причетним до оборудки.

Заходи щодо викриття правопорушення проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

 

Теги: #сбу #судна #іспанія #середземне_море

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:47 15.02.2023
СБУ не дала двом російським олігархам уникнути націоналізації активів в Україні

СБУ не дала двом російським олігархам уникнути націоналізації активів в Україні

10:27 14.02.2023
СБУ викрила шахраїв, які вкрали майже 100 млн грн із рахунків жителів Маріуполя

СБУ викрила шахраїв, які вкрали майже 100 млн грн із рахунків жителів Маріуполя

13:06 13.02.2023
Зеленський представив колективу СБУ новопризначеного главу Василя Малюка

Зеленський представив колективу СБУ новопризначеного главу Василя Малюка

11:16 11.02.2023
СБУ затримала колаборанта, який допомагав окупантам вивозити награбоване майно українців у Луганськ

СБУ затримала колаборанта, який допомагав окупантам вивозити награбоване майно українців у Луганськ

15:46 10.02.2023
У екснардепа відбулися обшуки у справі про Сахалінське нафтогазове родовище на Харківщині

У екснардепа відбулися обшуки у справі про Сахалінське нафтогазове родовище на Харківщині

18:07 09.02.2023
СБУ заблокувала шість нових каналів утечі ухилянтів за кордон

СБУ заблокувала шість нових каналів утечі ухилянтів за кордон

10:05 09.02.2023
СБУ затримала співробітника УЗ, який за завданням ворога коригував удари по Києву

СБУ затримала співробітника УЗ, який за завданням ворога коригував удари по Києву

13:47 08.02.2023
СБУ провела службову перевірку щодо Баканова, її результатів не розголошують – пресцентр спецслужби

СБУ провела службову перевірку щодо Баканова, її результатів не розголошують – пресцентр спецслужби

19:25 07.02.2023
Екскерівника СБУ Якименка, який очолив каральні органи РФ в окупованій Херсонщині, повідомлено про підозру

Екскерівника СБУ Якименка, який очолив каральні органи РФ в окупованій Херсонщині, повідомлено про підозру

16:28 07.02.2023
Глава СБУ: Ми маємо об'єднати зусилля та повернути наші території

Глава СБУ: Ми маємо об'єднати зусилля та повернути наші території

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На бахмутському напрямку за добу сталося 25 бойових зіткнень, точаться жорстокі бої - спікер Східного угруповання ЗСУ

Над Києвом виявили 6 повітряних куль, імовірно з розвідобладнанням, по ним відпрацювала ППО - КМВА

Українські воїни чекають на шведські Archer - Зеленський після переговорів із прем'єром Швеції

Резніков заявив, що залишиться на посаді міністра оборони України - ЗМІ

24 лютого розпочнеться новий переможний рік для України - Зеленський

ОСТАННЄ

На бахмутському напрямку за добу сталося 25 бойових зіткнень, точаться жорстокі бої - спікер Східного угруповання ЗСУ

Мінреінтеграції закликає жителів Херсона та області не створювати масових скупчень, щоб не стати жертвою російських обстрілів

У Великій Британії наразі перебувають понад 160 тис. українців - посол

Над Києвом виявили 6 повітряних куль, імовірно з розвідобладнанням, по ним відпрацювала ППО - КМВА

Українські воїни чекають на шведські Archer - Зеленський після переговорів із прем'єром Швеції

Єрмак зустрівся з британським істориком Тімоті Гартоном Ешем

Чотирьох виховательок приватного корекційного дитсадка столиці підозрюють у катуванні дітей – прокуратура

Резніков заявив, що залишиться на посаді міністра оборони України - ЗМІ

В Україні запрацювала оновлена кваліфікаційна комісія з дипломування моряків

Відбулися обшуки в IT-компанії MacPaw та у її засновника

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА