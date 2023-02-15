Події

16:55 15.02.2023

Над Києвом виявили 6 повітряних куль, імовірно з розвідобладнанням, по ним відпрацювала ППО - КМВА

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Над Києвом виявили 6 повітряних куль, імовірно з розвідобладнанням, по ним відпрацювала ППО - КМВА

У повітряному просторі Києва у середу, 15 лютого, було виявлено близько шести ворожих повітряних цілей. За інформацією, що уточнюється, це були повітряні кулі, які переміщалися у просторі під дією вітру, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Ці об’єкти могли нести на собі кутові відбивачі та певне розвідобладнання. По усім повітряним цілям працювали засоби ППО. Більшість цих зондів були збиті. Метою запуску куль, можливо, було виявлення та виснаження нашої ППО", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що остаточне визначення типу та характеристик літальних апаратів та обладнання буде зроблено після детального вивчення та аналізу залишків збитих об'єктів.

 

Теги: #кмда #ппо #повітряні_цілі

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