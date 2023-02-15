Маск пожертвував акції Tesla на суму понад $2 млрд на благодійність

Американський мільярдер Ілон Маск у 2022 році пожертвував майже 12 млн акцій очолюваної ним компанії Tesla Inc. на благодійність, ідеться у документах, спрямованих до Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) США.

Загальна вартість пожертвуваних акцій з урахуванням ціни паперів Tesla на закриття торгів у вівторок становить 2,42 млрд дол.

При цьому Маск не уточнив, кому саме було адресовано пожертву.

Водночас минулого року, коли Маск пожертвував акції Tesla вартістю $5,7 млрд, усю суму було повністю переведено до його власного фонду, з'ясувало агентство Bloomberg. Цей фонд, у свою чергу, пожертвував $160 млн, зокрема $55 млн лікарні St. Jude Children's Research Hospital та $54 млн фонду X Prize Foundation.

Загалом Musk Foundation зробив пожертвування у розмірі $23 млн, згідно з останньою податковою декларацією, яка перебуває у публічному доступі, від 2020 року.

Акції Tesla під час попередніх торгів у середу дорожчають на 2,1%.