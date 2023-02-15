Події

15:09 15.02.2023

Маск пожертвував акції Tesla на суму понад $2 млрд на благодійність

1 хв читати
Маск пожертвував акції Tesla на суму понад $2 млрд на благодійність

Американський мільярдер Ілон Маск у 2022 році пожертвував майже 12 млн акцій очолюваної ним компанії Tesla Inc. на благодійність, ідеться у документах, спрямованих до Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) США.

Загальна вартість пожертвуваних акцій з урахуванням ціни паперів Tesla на закриття торгів у вівторок становить 2,42 млрд дол.

При цьому Маск не уточнив, кому саме було адресовано пожертву.

Водночас минулого року, коли Маск пожертвував акції Tesla вартістю $5,7 млрд, усю суму було повністю переведено до його власного фонду, з'ясувало агентство Bloomberg. Цей фонд, у свою чергу, пожертвував $160 млн, зокрема $55 млн лікарні St. Jude Children's Research Hospital та $54 млн фонду X Prize Foundation.

Загалом Musk Foundation зробив пожертвування у розмірі $23 млн, згідно з останньою податковою декларацією, яка перебуває у публічному доступі, від 2020 року.

Акції Tesla під час попередніх торгів у середу дорожчають на 2,1%.

Теги: #благодійність #маск

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:30 13.02.2023
Маск заявив, що супутники Starlink продовжують працювати в Україні у повному обсязі

Маск заявив, що супутники Starlink продовжують працювати в Україні у повному обсязі

20:37 07.02.2023
Французький режисер Мішель Хазанавічус став послом United24

Французький режисер Мішель Хазанавічус став послом United24

07:25 13.01.2023
Зеленський: Платформа United24 відкрила новий напрям – відновлення України

Зеленський: Платформа United24 відкрила новий напрям – відновлення України

16:09 28.12.2022
Різдвяне диво для українців: 526 тис євро на генератори для лікарень в Україні

Різдвяне диво для українців: 526 тис євро на генератори для лікарень в Україні

17:59 23.12.2022
Жадан перерахував 500 тис. грн у БФ Каразінського університету на збереження центральної бібліотеки вишу

Жадан перерахував 500 тис. грн у БФ Каразінського університету на збереження центральної бібліотеки вишу

12:22 22.12.2022
"Так, я можу!": Талановиті у спорті діти з інвалідністю отримали стипендії від Parimatch Foundation

"Так, я можу!": Талановиті у спорті діти з інвалідністю отримали стипендії від Parimatch Foundation

07:16 21.12.2022
Маск залишить посаду гендиректора Твіттера, якщо знайде заміну

Маск залишить посаду гендиректора Твіттера, якщо знайде заміну

16:35 17.12.2022
Міжнародні організації передали Білій Церкві 4 потужних генератори - ОВА

Міжнародні організації передали Білій Церкві 4 потужних генератори - ОВА

13:26 14.12.2022
"Здорова громада": Київська область долучилась до програми "Нова фізична культура"

"Здорова громада": Київська область долучилась до програми "Нова фізична культура"

19:00 09.12.2022
Хочу жити в Україні. Допомогти, щоб зберегти українську сім’ю

Хочу жити в Україні. Допомогти, щоб зберегти українську сім’ю

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

24 лютого розпочнеться новий переможний рік для України - Зеленський

Втрати росіян зараз найбільші від початку повномасштабного вторгнення - ГУР Міноборони України

ЄС застосує санкції до ще 100 фіз- і юросіб, як і до російських маріонеток на тимчасово окупованих територіях ,- Боррель

Повітряна тривога на Київщині пов'язана з ворожими повітряними кулями - Ігнат

Країни НАТО домовилися нарощувати випуск озброєння, працювати з оборонними компаніями - Столтенберг

ОСТАННЄ

В Україні запрацювала оновлена кваліфікаційна комісія з дипломування моряків

Відбулися обшуки в IT-компанії MacPaw та у її засновника

Байден залюбки відвідає Україну, коли буде можливість, – Зеленський про можливу зустріч із президентом США

24 лютого розпочнеться новий переможний рік для України - Зеленський

Втрати росіян зараз найбільші від початку повномасштабного вторгнення - ГУР Міноборони України

НАТО посилить захист критично важливої підводної інфраструктури - Столтенберг

ЄС застосує санкції до ще 100 фіз- і юросіб, як і до російських маріонеток на тимчасово окупованих територіях ,- Боррель

Повітряна тривога на Київщині пов'язана з ворожими повітряними кулями - Ігнат

Країни НАТО домовилися нарощувати випуск озброєння, працювати з оборонними компаніями - Столтенберг

Суд зобов'язав звільнити ділянку Музею історії України від незаконно збудованого "храму-мафу" УПЦ (МП) - Ткаченко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА