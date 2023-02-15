Події

10:14 15.02.2023

Оборона Бахмута призвела до послаблення російських сил і може створити сприятливі умови для контрнаступу – ISW

2 хв читати
Оборона Бахмута призвела до послаблення російських сил і може створити сприятливі умови для контрнаступу – ISW

Захід, як і раніше, занепокоєний рішучістю України утримати Бахмут Донецької області, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 14 лютого.

"Американські військові планувальники вважають, що українські сили не можуть одночасно захищати Бахмут і розпочати весняний контрнаступ, і закликали Україну віддати пріоритет весняному контрнаступу, а не захисту Бахмута. ISW, як і раніше, вважає, що рішення України захистити Бахмут, ймовірно, є стратегічно обґрунтованим кроком, незважаючи на його витрати для України", - йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, що українська оборона Бахмута змусила окупантів задіяти приватну військову компанію Вагнера та цінні російські повітрянодесантні сили для підтримання наступу на виснаження. "Українська оборона Бахмута призвела до послаблення значних російських сил і, ймовірно, створить сприятливі умови для майбутнього українського контрнаступу... Оборона Бахмута Україною та спроба створити умови для контрнаступу, найімовірніше, є взаємодоповнювальними, а не взаємовиключними діями", - наголошують у ISW.

Водночас деякі американські чиновники дали Україні сигнал про те, що західна допомога Україні у безпековій сфері обмежена, при цьому вони заявили, що нещодавні пакети західної допомоги для України "є найкращим шансом для Києва рішуче змінити хід війни", йдеться у зведенні.

Повідомляється, що Міністерство оборони РФ активно вербує засуджених і використовує як гарматне м'ясо, як це раніше робила приватна військова компанія Вагнера. Зокрема, деякі з них були завербовані вже після того, як ПВК Вагнера їх проігнорувала, й звинуватили російські сили у веденні навмисного дружнього вогню по засуджених.

За даними аналітиків, у вівторок російські війська продовжували наступальні дії на куп'янському напрямку в Харківській області та на рубежі Сватове-Кремінна на Луганщині. Також вони продовжували наземні атаки навколо Бахмута Донецької області й уздовж західної околиці Донецька.

14 лютого російські війська не завдавали жодних підтверджених наземних ударів у західній частині Донецької області, а також у Херсонській, Миколаївській чи західній частині Запорізької області.

"Російські сухопутні сили на Кольському півострові на північному заході Росії були скорочені до однієї п'ятої від їхньої початкової чисельності перед вторгненням в Україну, що підтверджує давню оцінку ISW про те, що Кремль не занепокоєний звичайною військовою загрозою НАТО проти Росії", - йдеться в повідомленні.

Також в ISW повідомили, що 10 лютого в окупованому м. Нова Каховка Херсонської області група українських і татарських партизанів застосувала саморобний вибуховий пристрій до автомобіля з двома російськими військовослужбовцями і двома представниками російських спецслужб.

Теги: #рф #війна #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:45 15.02.2023
Після завершення війни ЗНО, найімовірніше, проводитимуть у колишньому форматі – голова комітету Ради

Після завершення війни ЗНО, найімовірніше, проводитимуть у колишньому форматі – голова комітету Ради

11:12 15.02.2023
Зарплати педагогам влада має намір підняти після завершення війни - голова комітету Ради Бабак

Зарплати педагогам влада має намір підняти після завершення війни - голова комітету Ради Бабак

10:47 15.02.2023
СБУ не дала двом російським олігархам уникнути націоналізації активів в Україні

СБУ не дала двом російським олігархам уникнути націоналізації активів в Україні

08:26 15.02.2023
Ворог за добу втратив близько 690 одиниць о/с, чотири танки, чотири артсистеми та дві одиниці ППО

Ворог за добу втратив близько 690 одиниць о/с, чотири танки, чотири артсистеми та дві одиниці ППО

07:41 15.02.2023
У російських таборах перевиховання та усиновлення утримують понад 6 тис. дітей, вивезених з України

У російських таборах перевиховання та усиновлення утримують понад 6 тис. дітей, вивезених з України

19:09 14.02.2023
Вечірня заявка на транзит газу через Україну на 15 лютого зросла на третину

Вечірня заявка на транзит газу через Україну на 15 лютого зросла на третину

18:45 14.02.2023
Сили оборони нанесли 9 ударів по місцях скупчення окупантів і по 3 складах боєприпасів за добу

Сили оборони нанесли 9 ударів по місцях скупчення окупантів і по 3 складах боєприпасів за добу

18:34 14.02.2023
Окупанти намагаються наступати на п'яти напрямках та активізували використання авіації - Генштаб ЗСУ

Окупанти намагаються наступати на п'яти напрямках та активізували використання авіації - Генштаб ЗСУ

18:20 14.02.2023
Міллі: Мораль і лідерство росіян у незадовільному стані, вони зазнають величезних втрат

Міллі: Мораль і лідерство росіян у незадовільному стані, вони зазнають величезних втрат

18:13 14.02.2023
США очікують, що Україна розпочне наступ навесні - Остін

США очікують, що Україна розпочне наступ навесні - Остін

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зарплати педагогам влада має намір підняти після завершення війни - голова комітету Ради Бабак

Голова комітету Ради Бабак припускає проведення загальнонаціонального зрізу знань для всіх учнів після завершення війни

Ворог за добу втратив близько 690 одиниць о/с, чотири танки, чотири артсистеми та дві одиниці ППО

Українські рятувальники дістали жінку з-під завалів у Туреччині

У боях у Донецькій області відбувається знищення російського потенціалу

ОСТАННЄ

У школах можуть з'явитися основи тактичної медицини й тактичної підготовки – голова комітету Ради

Тепла погода без опадів у четвер зміниться похолоданням на сході України та мокрим снігом на заході

Голова комітету Ради Бабак припускає проведення загальнонаціонального зрізу знань для всіх учнів після завершення війни

Україна закликає ООН і Туреччину вимагати від РФ негайного припинення затримок у роботі "зернового коридору" - заява Кулеби та Кубракова

Окупанти 103 рази обстріляли українські позиції в Запорізькій області за добу, зруйновано 19 цивільних об'єктів

Голова комітету Ради Бабак проти об'єднання Міносвіти з іншими міністерствами

Окупанти обстріляли Куп'янськ, постраждалих немає

За добу в результаті обстрілів Донецької області загинув мирний житель, ще одну людину поранено

США уклали контракти на понад $520 млн на виробництво боєприпасів для України

Зеленський присвоїв 10-й гірсько-штурмовій бригаді ЗС України почесне звання "Едельвейс"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА