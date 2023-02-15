Оборона Бахмута призвела до послаблення російських сил і може створити сприятливі умови для контрнаступу – ISW

Захід, як і раніше, занепокоєний рішучістю України утримати Бахмут Донецької області, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 14 лютого.

"Американські військові планувальники вважають, що українські сили не можуть одночасно захищати Бахмут і розпочати весняний контрнаступ, і закликали Україну віддати пріоритет весняному контрнаступу, а не захисту Бахмута. ISW, як і раніше, вважає, що рішення України захистити Бахмут, ймовірно, є стратегічно обґрунтованим кроком, незважаючи на його витрати для України", - йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, що українська оборона Бахмута змусила окупантів задіяти приватну військову компанію Вагнера та цінні російські повітрянодесантні сили для підтримання наступу на виснаження. "Українська оборона Бахмута призвела до послаблення значних російських сил і, ймовірно, створить сприятливі умови для майбутнього українського контрнаступу... Оборона Бахмута Україною та спроба створити умови для контрнаступу, найімовірніше, є взаємодоповнювальними, а не взаємовиключними діями", - наголошують у ISW.

Водночас деякі американські чиновники дали Україні сигнал про те, що західна допомога Україні у безпековій сфері обмежена, при цьому вони заявили, що нещодавні пакети західної допомоги для України "є найкращим шансом для Києва рішуче змінити хід війни", йдеться у зведенні.

Повідомляється, що Міністерство оборони РФ активно вербує засуджених і використовує як гарматне м'ясо, як це раніше робила приватна військова компанія Вагнера. Зокрема, деякі з них були завербовані вже після того, як ПВК Вагнера їх проігнорувала, й звинуватили російські сили у веденні навмисного дружнього вогню по засуджених.

За даними аналітиків, у вівторок російські війська продовжували наступальні дії на куп'янському напрямку в Харківській області та на рубежі Сватове-Кремінна на Луганщині. Також вони продовжували наземні атаки навколо Бахмута Донецької області й уздовж західної околиці Донецька.

14 лютого російські війська не завдавали жодних підтверджених наземних ударів у західній частині Донецької області, а також у Херсонській, Миколаївській чи західній частині Запорізької області.

"Російські сухопутні сили на Кольському півострові на північному заході Росії були скорочені до однієї п'ятої від їхньої початкової чисельності перед вторгненням в Україну, що підтверджує давню оцінку ISW про те, що Кремль не занепокоєний звичайною військовою загрозою НАТО проти Росії", - йдеться в повідомленні.

Також в ISW повідомили, що 10 лютого в окупованому м. Нова Каховка Херсонської області група українських і татарських партизанів застосувала саморобний вибуховий пристрій до автомобіля з двома російськими військовослужбовцями і двома представниками російських спецслужб.