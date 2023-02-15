Окупанти обстріляли Куп'янськ, постраждалих немає

Російські окупаційні війська вранці 15 лютого обстріляли Куп'янськ, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні о 7:00 Куп'янськ знову був під обстрілом. Пошкоджено три приватні житлові будинки та господарчі споруди. Сталися пожежі. Обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив, що минулої доби ворожих обстрілів зазнали щонайменше 20 населених пунктів поблизу лінії зіткнення, зокрема Крохмальне, Берестове, Табаївка, Куп'янськ, Дворічна, Ветеринарне, Гранів, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ, Чугунівка та ін. У Куп’янську внаслідок ракетних обстрілів значних пошкоджень зазнав багатоповерховий житловий будинок.