Події

09:14 15.02.2023

Окупанти обстріляли Куп'янськ, постраждалих немає

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Окупанти обстріляли Куп'янськ, постраждалих немає

Російські окупаційні війська вранці 15 лютого обстріляли Куп'янськ, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні о 7:00 Куп'янськ знову був під обстрілом. Пошкоджено три приватні житлові будинки та господарчі споруди. Сталися пожежі. Обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив, що минулої доби ворожих обстрілів зазнали щонайменше 20 населених пунктів поблизу лінії зіткнення, зокрема Крохмальне, Берестове, Табаївка, Куп'янськ, Дворічна, Ветеринарне, Гранів, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ, Чугунівка та ін. У Куп’янську внаслідок ракетних обстрілів значних пошкоджень зазнав багатоповерховий житловий будинок.

Теги: #харківська_область #обстріли

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