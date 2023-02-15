Зеленський присвоїв 10-й гірсько-штурмовій бригаді ЗС України почесне звання "Едельвейс"

Президент України Володимир Зеленський надав 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді Сухопутних військ Збройних сил України почесне найменування "Едельвейс".

Відповідний указ №80/2023 розміщено на сайті президента України у вівторок.

"Зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України особовим складом 10 окремої гірсько-штурмової бригади Сухопутних військ Збройних Сил України, постановляю: присвоїти 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України почесне найменування "Едельвейс" та надалі іменувати її – 10 окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс" Сухопутних військ Збройних Сил України", – йдеться в документі.