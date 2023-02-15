Події

07:47 15.02.2023

Шеф Пентагону закликав до нарощування постачання Україні засобів ППО

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Шеф Пентагону закликав до нарощування постачання Україні засобів ППО

Міністр оборони США Ллойд Остін у рамках зустрічі контактної групи з оборони України у Брюсселі заявив, що наразі нагальним завданням Заходу є забезпечення Києва засобами протиповітряної оборони.

"Ми знаємо, що Росія на озброєнні має значну кількість літаків і великий потенціал, - сказав він журналістам. - Ось чому ми наголосили, що нам потрібно зробити все, що в наших силах, щоб забезпечити Україні якомога більший потенціал протиповітряної оборони".

Остін сказав, що поки що поставлених Україні систем ППО недостатньо, і США наполягатимуть на їхньому нарощуванні.

У вівторок Італія та Франція зобов'язалися надати Україні зенітні системи SAMP-T. США на додаток до ЗРК Patriot вже пообіцяли вдосконалені ракетні системи класу "земля-повітря" NASAMS, нагадують ЗМІ.

 

 

Теги: #сша #україна #міноборони #ппо

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