Події

07:44 15.02.2023

У Запоріжжі виявили центр виробництва наркотиків, який виробляв великі партії наркотичних речовин з опіумного маку

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У Запоріжжі виявили центр виробництва наркотиків, який виробляв великі партії наркотичних речовин з опіумного маку

У Запоріжжі виявлено та ліквідовано центр промислового виробництва наркотиків, які великими партіями поширювалися країною, повідомляє Державне бюро розслідувань.

За інформацією відомства, у ході спільної спецоперації ДБР з Національною поліцією України у Запоріжжі виявлено підпільний "завод" з виробництва наркотичних речовин із соломки опіумного маку.

Зловмисники маскували його у нежитлових приміщеннях та гаражах. За даними слідства, наркотики із цього центру великими партіями вирушали замовникам по всій Україні.

Під час обшуку на запорізькому підпільному нарковиробництві вилучено близько 1 тонни макової соломки, вогнепальну та холодну зброю, обладнання для фасування наркотиків, а також чорні списки наркоділків.

Один із організаторів злочинного бізнесу затриманий. Йому оголошено підозру в організації та збуті наркотиків (ч.3 ст.307 КК України).

Досудове слідство встановлює інших фігурантів та канали постачання наркотичних засобів.

 

 

 

Теги: #мак #запоріжжя

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